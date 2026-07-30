Mhoni reveló que le estarían haciendo un “trabajo” a reconocida presentadora

En el programa “Pregúntele a Mhoni”, el cual se transmite en vivo en un medio de México, se conoció su opinión sobre el trabajo que le estarían haciendo a una famosa presentadora.

Todo empezó en una conversación de la vidente, quien empezó a hablar de un programa de televisión famoso en Latinoamérica en el cual participa Galilea Montijo, una de las figuras más importantes del entretenimiento.

A sus 53 años, la guapa presentadora sigue haciéndose sus retoques y últimamente se ha llevado la atención por cómo luce su rostro, por eso, Mhoni decidió hablar sobre el tema.

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Según la médium, mencionó que Galilea se ha hecho varas intervenciones estéticas, la cual siempre la dejan muy bella, pero, algo está pasando con su cara, más allá de los procedimientos que se hace, y explicó lo que estaría pasando con Montijo, de acuerdo a su análisis espiritual.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el trabajo que le estarían haciendo a Galilea Montijo?

De acuerdo con lo que confesó Mhoni Vidente en su programa, es que el rostro de Galilea Montijo está llamando la atención y con sus palabras explicó como se le ve los ojos y la boca cuando sale en televisión.

Mhoni lanzó fuerte advertencia sobre una reconocida presentadora. (Foto/ IA)

Sin embargo, desmintió lo que dice la presentadora, quien justifica que está teniendo una parálisis.

Mhoni dijo que esto no es así: “la visión que tengo, es que es una br*jer*a. A Galilea le están haciendo un trabajo muy fuerte, que la está llevando a tener esas complicaciones.

¿Por qué Mhoni Vidente concluyó que a Galilea le estarían haciendo trabajos negativos?

La justificación de Mhoni Vidente, es que, cuando a uno le hacen una intervención estética o médica y esta queda mal, “es porque trae una corriente de energía negativa, que tienes veladora prendidas o que tienes muchas energías de envida o coraje alrededor de ti”.

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Asimismo, dijo que, si Galilea Montijo no se quita esas malas energías, ellas van creciendo y “la pueden acabar”, ahí, Mhoni la comparó con Jenny Rivera, a quien la vidente le habría advertido antes de su fallecimiento.

Finalmente, la médium le recomendó a Galilea que descanse su cuerpo y no se esté realizando nada más para evitar que pueda crecer las complicaciones de salud y físicas.