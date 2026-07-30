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Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó

El mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de una reconocida celebridad.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó
¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido actor quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras confirmarse la noticia de la muerte del actor, quien se destacó por participar en varias producciones.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre del actor español Manolo Solo se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas tras confirmarse su fallecimiento.

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó
Así se confirmó el fallecimiento de Manolo Solo. | Foto: Freepik

Lo que se sabe acerca del fallecimiento de Manolo Solo fue a través de un comunicado oficial compartido por parte de la cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España en la que expresaron las siguientes palabras:

“Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa”, dice el comunicado.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los televidentes por el importante legado que dejó el actor a lo largo de su amplia trayectoria profesional al participar en varias producciones.

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó
Este fue el importante legado que dejó Manolo Solo. | Foto: Freepik

¿Cuál fue el importante legado que dejó Manolo Solo a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

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Es clave mencionar que Manolo Solo dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por participar en varias producciones en las que obtuvo gran popularidad.

Entre las producciones más destacadas en las que participó Manolo Solo están: ‘Tade para la ira’, ‘La isla mínima’, ‘B, la película’, ‘El buen patrón’ y ‘Cerrar los ojos’.

De este modo, los internautas han resaltado el gran talento que dejó el actor español a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues, demostró un importante talento por todos los reconocimientos que adquirió en su carrera profesional, siendo uno de los grandes referentes de la televisión española.

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