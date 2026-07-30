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¡Fin al misterio! este es el personaje que interpreta Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day

Finalmente se reveló cuál es el personaje que interpreta Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Este es el personaje interpreta Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day
Este es el personaje interpreta Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day. (Foto AFP: Chris Delmas).

Tras varias semanas de especulaciones, finalmente se conoció cuál es el personaje que interpreta Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day, poniendo fin al misterio que rodeaba su participación en la esperada película. La actriz de Stranger Things se incorporó al Universo Marvel con uno de los personajes más destacados y esperados por la fanaticada.

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¿Qué personaje interpreta Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day?

Luego de meses de espera el estreno de Spider-Man: Brand New Day llegó a las salas de cine de Latinoamérica reuniendo una vez más a millones de fanáticos de la franquicia de UCM para conocer más sobre las aventuras del hombre araña y la incorporación de nuevos personajes, entre esos el de Sanie Sink, quien durante toda la promoción de la película logró mantener su papel en secreto.

¡ALERTA DE SPOILERS!

Sadie Sink es Jean Gray en Spider-Man: Brand New Day.
Sadie Sink es Jean Gray en Spider-Man: Brand New Day. (Foto AFP: Chris Delmas).

Aunque en un principio se pensó que la actriz interpretaría a Mayday Parker, hija de Peter Parker y Mary Jane Watson-Parker, teniendo en cuenta el regreso de Tobey McGuire como Spider-Man en No Way Home, no fue así.

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La icónica actriz se unió al elenco para interpretar a Jean Gray, la mutante más poderosa del Universo Marvel quien, a diferencia de los comics, evoluciona sin tener un contacto directo, hasta el momento, con el profesor Charles Xavier, dándole una trama más independiente y afín con la vida y experiencia personal de Peter Parker.

¿Cuáles son los poderes de Jean Grey?

Vale la pena destacar que según información obtenida de los comics, Jean Grey cuenta con varias habilidades, siendo la telepatía su punto más fuerte. El personaje logra desarrollar telequinesis, proyección astral, transmutación de la materia y drenaje psíquico.

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De esta manera, con la presentación de Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, Marvel abre la puerta a una nueva etapa para el personaje dentro del Universo Cinematográfico. Pues aunque su participación apenas comienza, ya fue confirmada una nueva entrega de super héroe arácnido, por lo que se espera que en la próxima película los fanáticos conozcan más sobre su evolución y el papel que desempeñará.

Se reveló que Sadie Sink dará vida a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day.
Se reveló que Sadie Sink dará vida a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day. (Foto AFP: Amy Sussman).
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