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Falleció reconocido exfutbolista colombiano a los 33 años: esto se sabe

El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de exjugador del Deportes Tolima y Once Caldas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luto en el FPC
Falleció jugador colombiano a los 33 años. (Fotos Colprensa y Freepik)

El Fútbol Profesional Colombiano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un exjugador a sus 33 años.

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¿Cuál fue el jugador colombiano que falleció a los 33 años?

El fútbol colombiano recibió una triste noticia este jueves 30 de julio tras confirmarse la muerte de Bismar Córdoba, exjugador del Deportes Tolima y Once Caldas, quien falleció a los 33 años después de luchar contra el cáncer.

Su partida ha generado conmoción entre excompañeros, aficionados y los clubes en los que dejó huella durante su carrera profesional.

La noticia comenzó a conocerse a través de medios locales y de personas cercanas al exfutbolista, quienes expresaron su dolor por su partida.

Falleció jugador colombiano a los 33 años. (Fotos Freepik)

¿Qué se sabe de la muerte de Bismar Córdoba?

Bismar Córdoba falleció el 29 de julio de 2026 en la Clínica Panamericana de Apartadó, en Antioquia, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer.

Uno de los primeros en despedirlo fue el creador de contenido 'El Petulante', amigo de Córdoba, quien compartió varias fotografías junto al exjugador y escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Las cosas de Dios, mi gran amigo. Descansa en paz, Bismar Córdoba. Tanto yo molestarte en la vida, hermano. Que Dios perdone tus pecados, mi hermanito, mi pana, mi amigo", expresó.


Asimismo, periodistas deportivos y seguidores del fútbol colombiano lamentaron el fallecimiento del exmediocampista y enviaron mensajes de solidaridad a su familia.

¿Quién fue Bismar Córdoba y en cuáles equipos estuvo?

Nacido el 19 de septiembre de 1992 en Turbo, Antioquia, Bismar Córdoba debutó como futbolista profesional en 2012 con Envigado FC.

Se desempeñó como volante ofensivo y, con el paso de los años, construyó una carrera en varios equipos del fútbol profesional colombiano.

Durante su trayectoria defendió las camisetas de Envigado, Bogotá FC, Leones, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas, siendo recordado por su entrega, disciplina y compromiso dentro y fuera de la cancha.

Su paso por el Deportes Tolima, entre 2017 y 2018, y posteriormente por el Once Caldas, le permitió consolidarse en la máxima categoría del fútbol colombiano y ganarse el respeto de compañeros, entrenadores e hinchas.

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