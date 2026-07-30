Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas por la participación de los famosos, en especial, por la de Marta Restrepo.

Además, Marta ha sorprendido con todos los acontecimientos que ha llevado a cabo en la cocina más famosa del país y, también, los internautas se han preguntado acerca de quién es su pareja, con quien tiene varios años de relación.

¿Quién es el guapo esposo de Martha Restrepo, participante de MasterChef Celebrity?

El nombre de Juan Guillermo Báez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un destacado emprendedor, sino también, por ser el esposo de la actriz Martha Restrepo, participante de MasterChef Celebrity.

Él es es Juan Guillermo Báez, la pareja de Martha Restrepo. | Foto: Canal RCN

En la actualidad Juan Guillermo cuenta con más de dos mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en donde comparte varios acontecimientos de su vida, en especial, por ser un destacado emprendedor.

Por su parte, el actor ha demostrado en varias ocasiones que disfruta el tiempo de calidad que tiene en familia, en especial, por todo lo que ha compartido mediante sus redes, expresando la gran admiración y cariño que siente por Martha Restrepo.

¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Martha Restrepo?

Es clave mencionar que Martha Restrepo no solo se ha destacado por todos los sucesos que ha llevado a cabo en su vida cotidiana, sino también, por ser una madre ejemplar.

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Ellos son los hijos de Martha Restrepo. | Foto: Canal RCN

En la actualidad Martha tiene dos hijos, llamados: Miranda y Juan Martín, fruto de su relación con Juan Guillermo Báez.

Una de las publicaciones que compartió Juan Guillermo en sus redes sociales, se evidencia que ha tenido la oportunidad de disfrutar importantes momentos en familiar.

Entre tanto, Martha ha tenido la oportunidad de ganarse el cariño de sus seguidores por todos los sucesos que ha llevado a cabo en la cocina más famosa del país, adquiriendo importante aprendizaje tanto de los jurados como de sus compañeros, quienes han tenido la oportunidad de adquirir mayores conocimientos frente a todo lo que han hecho en la competencia.