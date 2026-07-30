Estilista de Thalía reveló dónde guarda la cantante los trajes más icónicos de su carrera artística

El reconocido estilista mexicano, Aldo Rendón, sorprendió al revelar qué hace la cantante Thalía con los trajes de sus presentaciones y de sus actuaciones en televisión.

Thalía comenzó su carrera artística desde finales de los años ochenta. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

Rendón se encuentra participando en la cuarta temporada de La casa de los famosos México y, en medio de una conversación, habló de su experiencia trabajando con la artista y de su “museo” personal en el que guarda todo lo que usa.

¿Dónde guarda Thalía los trajes y atuendos que ha usado en sus personajes icónicos en televisión y en sus presentaciones musicales?

Según contó, Thalía ha conservado cada atuendo desde que inició su carrera en el entretenimiento y la música.

El estilista confesó que la cantante tiene bodegas totalmente adecuadas y que incluso las prendas están ordenadas por fechas y proyectos.

Además, expresó que la artista cuida con detalle su colección, al punto de no permitir que nadie toque los vestidos, corsés, guantes, botas y demás piezas que han marcado su trayectoria.

Entre 1989 y 1999, la artista participó en al menos siete producciones televisivas, entre las que destacan “Marimar” y “María la del barrio”, que marcaron época en la televisión mexicana.

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A esto se suma su faceta musical: Thalía cuenta con 19 álbumes de estudio, lo que significa que su colección de vestuario debe ser inmensa.

En entrevistas con medios locales, la cantante ha manifestado que atuendos como los de su personaje en “María la del barrio” son auténticas “joyas” que forman parte de la historia de la televisión mexicana, razón por la cual los conserva como verdaderos tesoros.

Aldo Rendón, con más de 25 años vistiendo a celebridades, ha colaborado también con figuras como Galilea Montijo, Gloria Trevi y Belinda.

Thalía conserva los atuendos que usó en "María la del barrio". (Foto: Mike Coppola/AFP)

¿Cómo reaccionó Thalía a la polémica entre Belinda y Kenia Os?

Thalía también fue protagonista en la polémica entre Belinda, Danna Paola y Kenia Os. La discusión comenzó tras unas declaraciones de Belinda sobre lo complejo que fue unirla con Danna en un proyecto, palabras que fueron interpretadas como un desplante hacia Kenia.

El revuelo en redes sociales llevó a las artistas a pedir calma a sus seguidores, pero Thalía avivó la controversia al publicar imágenes junto a Kenia, destacando que ya se había dado una colaboración entre verdaderas estrellas mexicanas.