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¡La música mexicana está de luto! Murió reconocido guitarrista y pionero del rock; esto se sabe

Reconocido guitarrista y compositor, fundador de La Revolución de Emiliano Zapata, fue homenajeado en plataformas digitales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Reconocido músico mexicano falleció a los 75 años.
Reconocido músico mexicano falleció a los 75 años. (Foto: Freepik)

El rock mexicano sufrió una gran pérdida con el fallecimiento del reconocido músico y compositor Francisco Javier Martín del Campo Muriel, conocido como ‘Javis’, a los 75 años.

Murió el fundador de la banda La revolución de Emiliano Zapata.
Murió el fundador de la banda La revolución de Emiliano Zapata. (Foto: Freepik)

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¿Qué banda fundó Francisco Javier Martín del Campo Muriel?

El guitarrista fue uno de los pioneros del género en México y uno de los fundadores de la recordada agrupación La Revolución de Emiliano Zapata.

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¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento de Francisco Javier Martín del Campo Muriel?

Aunque los familiares no han revelado detalles sobre su fallecimiento, las autoridades locales y sus colegas ya se manifestaron lamentando esta partida.

Los mensajes en redes sociales reflejan el cariño y respeto hacia un artista que dejó huella en varias generaciones.

Francisco Javier fue uno de los precursores del rock psicodélico en México, con sonidos intensos que marcaron la época.

Las causas de su fallecimiento no han sido reveladas por los familiares.
Las causas de su fallecimiento no han sido reveladas por los familiares. (Foto: Freepik)

Con el paso de los años, supo adaptarse a los cambios musicales y llevó a su agrupación hacia la balada romántica, donde lograron éxitos que aún se recuerdan.

Durante más de cinco décadas estuvo al frente de la banda, manteniendo vivo un legado que trascendió fronteras y que hoy se reconoce como parte fundamental de la historia musical del país.

La figura de Francisco Javier fue clave para abrir camino a nuevas agrupaciones después de los años 70.

Su estilo experimental y su capacidad de reinventarse inspiraron a decenas de músicos que encontraron en La Revolución de Emiliano Zapata un referente.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le dedicó unas palabras en sus redes sociales destacando la trayectoria del artista y enviando condolencias a familiares y amigos.

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La reacción de los seguidores no se hizo esperar: cientos de mensajes resaltaron la importancia de ‘Javis’ en la construcción de la identidad musical mexicana y en la consolidación de un movimiento que permitió que el rock nacional tuviera voz propia.

Su nombre quedará inscrito en la memoria colectiva como uno de los grandes arquitectos del rock mexicano.

Los colegas y familiares del músico ya confirmaron que las exequias se realizarán en la colonia Jardines de Guadalupe y se espera una asistencia masiva de seguidores, amigos y músicos que crecieron bajo la influencia de su legado.

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