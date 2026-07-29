Suegra de Hanny Vizcaíno fue actriz de Pa’ Quererte: su personaje fue uno de los más queridos

Hanny Vizcaíno, protagonista de ‘Pa’ seguirte queriendo’, continúa conquistando a los colombianos con su actuación como Isabel. Sin embargo, su vida sentimental ha despertado interés en redes sociales, donde se dio a conocer que su suegra también hizo parte de la primera temporada de la producción del Canal RCN, ‘Pa’ quererte’.

Artículos relacionados Anuel AA ¿Famoso cantante fue diagnosticado con VIH? Así respondió tras las pruebas que se hicieron virales

¿Quién es la suegra de Hanny Vizcaíno y cuál fue su papel en Pa’ Quererte?

Aunque muchos recuerdan a Hanny Vizcaíno por su papel como Isabel en Pa’ Quererte, pocos saben que su suegra en la vida real también hizo parte de esta producción. Se trata de Chichila Navia, actriz que interpretó a Verónica, uno de los personajes que marcó la historia de la novela por su tráfico final.

Chichila Navia fue actriz de Pa’ Quererte: ahora es la suegra de Hanny Vizcaíno. (Foto Canal RCN).

En la trama, Verónica era la esposa de Toño, un hombre que atravesó una fuerte crisis personal y familiar. La pareja pasó de aparentar tener un matrimonio estable a vivir una etapa llena de conflictos, especialmente por los problemas de comportamiento de él, quien tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

El personaje de Chichila Navia tomó gran relevancia dentro de la historia debido al difícil camino que recorrió junto a su familia. Verónica intentó mantenerse firme por sus hijos, mientras Toño comenzaba un proceso de reflexión para cambiar algunas de sus actitudes, aunque el destino de la pareja terminó marcado por un inesperado desenlace: la muerte de la mujer a causa de un aneurisma cerebral mientras conducía.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio terminó con la mano prendida en fuego tras peligroso reto | VIDEO

Sin embargo, años después de esta historia, Chichila Navia vuelve a estar presente en el universo de Pa’ Quererte desde otro lugar, pues además de ser recordada por este personaje, también es la suegra de Hanny Vizcaíno, actriz que actualmente hace parte de la segunda temporada de Pa’ seguirte queriendo.

¿Quién es el novio de Hanny Vizcaíno, hijo de Chichila Navia?

Su pareja sentimental es Matías Alarcón, hijo de Chichila Navia y Santiago Alarcón, un joven de 16 años que tuvo una de sus primeras apariciones en la pantalla chica en la cuarta temporada de El man es Germán, producción en la que su padre fue protagonista.

Lo cierto es que la historia de Hanny Vizcaíno y su vínculo con la familia Alarcón Navia ha llamado la atención de sus seguidores, quienes además de seguir su trayectoria en la televisión también han mostrado interés por conocer más detalles de su vida fuera de las pantallas.