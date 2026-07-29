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La esposa de Maluma mostró su avanzado embarazo y enamoró a sus seguidores

Susana Gómez, esposa de Maluma, sorprendió a sus seguidores al presumir su pancita de embarazo en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce Susana Gómez, esposa de Maluma, a pocos meses de recibir a su bebé
Así luce Susana Gómez, esposa de Maluma, a pocos meses de recibir a su bebé. (Foto AFP: Tommaso Boddi).

Maluma compartió con sus seguidores un momento especial junto a su esposa Susana Gómez al presumir su avanzada pancita de embarazo y celebrar que ya cumplieron siete meses de gestación, confirmando así que cada vez está más cerca la llegada de su segundo bebé.

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¿Cómo luce la esposa de Maluma a pocos meses de darle la bienvenida a su segundo bebé?

La famosa pareja conformada por el cantante urbano Maluma y la arquitecta Susana Gómez protagonizó un tierno momento que llamó la atención de sus seguidores. Ambos compartieron una fotografía desde lo que parece ser el gimnasio que tienen en su hogar, donde el artista posó junto a una enorme pelota de pilates mientras ella presumió con orgullo su avanzada pancita de embarazo.

Ella es Susana Gómez, la pareja de Maluma con quien tendrá a su segundo hijo: ¿a qué se dedica?
¿Quién es la mujer que es pareja de Maluma? | AFP: Tommaso Boddi

La imagen, publicada en las historias de la cuenta oficial de Instagram del cantante, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, y capturada en blanco y negro, muestra a la arquitecta luciendo ropa deportiva y dejando ver sus siete meses de gestación. A su lado, Maluma aparece sosteniendo la pelota de ejercicio, acompañándola en esta etapa previa a la llegada de su segundo bebé.

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“7 meses de embarazo y se la pongo al que sea pa’ bombear”, escribió el artista junto a la instantánea.

La fotografía no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes han mostrado interés por esta etapa que vive la pareja. Mientras avanzan los meses de embarazo, Maluma y Susana Gómez han compartido algunos detalles de la espera de su bebé, dejando ver su emoción al vivir una vez más esta emotiva etapa.

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¿Cuándo nacerá el segundo bebé de Maluma y Susana Gómez?

Teniendo en cuenta que Maluma celebró el séptimo mes de embarazo de su esposa, su segundo bebé podría nacer a mediados de septiembre del presente año. Según informó la pareja meses atrás, el pequeño también nacería en Medellín, Colombia tal y como lo hizo su hija París el 9 de marzo de 2024.

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