Mauricio Mejía, actor de 'Rigo', ahora es vendedor de tecnología

El actor Mauricio Mejía ha sorprendido a miles de sus fanáticos luego de conocerse que ahora trabaja como vendedor de tecnología.

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¿Mauricio Mejía ahora es vendedor de tecnología?

El paisa ha acaparado la atención de miles de sus seguidores luego de que confirmara que aparte de su labor como actor decidió emprender con un negocio de tecnología y atenderlo él mismo.

El actor ha sido recordado por sus personajes en grandes producciones como "Chepe Fortuna", "Casa de reinas", "Te la dedico", "Leandro Díaz" y la más reciente "Rigo", donde interpretó a Pedro Durango, el papá de Michelle Durango.

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A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, ha compartido en los últimos meses contenido de él en su negocio, el cual tiene en la ciudad de Medellín, donde reside.

Recientemente, le cedió una entrevista al streamer 'El Florez', donde habló de su nuevo proyecto y se sinceró sobre la realidad de los actores.

En su conversación con el joven, le confesó que los actores suelen idealizarlos bastante y por eso a las personas se les hace tan extraño verlo en dicho local vendiendo artículos tecnológicos, indicando que ellos son tan normales como cualquier otro ser humano.

"Mientras yo no esté grabando yo soy un ser humano común y corriente, de carne y hueso. por eso la gente puede venir acá y hablar conmigo. Yo mismo los atiendo y eso no me quita nada", señaló.

Reiteró que la percepción de las personas es que actores como él deban ser inasequibles para las personas y vivir al lado de grandes estrellas como Maluma o J Balvin y la realidad es otra.

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¿Mauricio Mejía dejó la actuación?

El actor aclaró que dicho emprendimiento es un proyecto más, pues eso no quiere decir que deje su trabajo como actor.

Especificó que dichas ventas las realiza mientras le sale algún otro proyecto como actor, donde suele cautivar a tantos seguidores con su sorprendente talento.

Por ahora, varios de sus fanáticos aplaudieron su humildad y sencillez, destacando que esperan verlo nuevamente muy pronto en alguna producción.