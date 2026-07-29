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¿Eidevin López y Sofía Jaramillo están saliendo? Video aviva los rumores

Eidevin López y Sofía Jaramillo se dejaron ver juntos en redes sociales y desataron rumores de un posible romance.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Eidevin López y Sofía Jaramillo
Eidevin López y Sofía Jaramillo causan revuelo juntos. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 3 han empezado a apoderarse de las tendencias en redes, Sofía Jaramillo y Eidevin López.

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¿Sofía Jaramillo y Eidevin López están saliendo?

Eidevin y Sofía se conocieron durante su participación en La casa de los famosos Colombia, donde compartieron varios momentos y lograron construir una buena relación dentro de la convivencia.

Precisamente, el actor intentó conquistar a la modelo caleña en el tiempo en el que estuvieron juntos dentro del reality del Canal RCN.

Sin embargo, los coqueteos y detalles de Eidevin no dieron fruto y nunca se consolidó nada más allá de una amistad entre ellos.

Por eso, cuando salió la modelo el actor decidió poner sus ojos y planes de conquista en otras participantes como Mariana Zapata y Karola.

Eidevin López lanzó indirecta en sus redes sobre ser padre, ¿dijo algo de Karola?
Eidevin López tuvo una relación con Karola en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

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¿Cuál fue el video que Eidevin López compartió junto a Sofía Jaramillo?

Eidevin sorprendió a sus seguidores al compartir un video en la tarde del 29 de julio en el que se dejaba ver junto a la modelo caleña.

En el audiovisual aparece primero Eidevin frente a un espejo, pero al alejar la cámara se observa junto a él a Sofía Jaramillo.

El actor acompañó este video junto a Sofía con la canción "Dichavate", la cual tiene una letra romántica: "Dichávate, déjame saber si en verdad yo te gusto".


Como era de esperarse este video juntos no ha pasado por desapercibido en redes sociales y muchos de sus seguidores de ilusionan con un nuevo "shippeo".

Hasta el momento, ni Eidevin López ni Sofía Jaramillo han confirmado que sean pareja. El video que circula en redes sociales únicamente dio pie a las especulaciones de sus seguidores.

Cabe resaltar que, hasta hace unos meses el actor estuvo en una relación sentimental con la influenciadora Karola, con quien se dejó ver disfrutando afuera de La casa de los famosos Colombia, no obstante, nunca se supo la razón de su ruptura.

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