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Haaland reaparece públicamente con su hijo: esta es la foto del pequeño

Erling Halaand paralizó las redes sociales al aparecer públicamente con su hijo, las fotos se viralizaron rápidamente.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sale a la luz nueva foto de Haaland con su hijo
Así fue captado Haaland con su hijo tras varios días alejado de las redes. (AFP/ Kamil KRZACZYNSKI - Foto/ Freepik)

El goleador noruego, Erling Haaland, quien se popularizó mucho durante La Copa Mundial FIFA 2026, está siendo extrañado por sus nuevos fans, quienes dicen en las redes que hace falta verlo públicamente.

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Aunque él ya tenía fama entre los aficionados del fútbol, su nuevo público, el cual la mayor parte son mujeres, siguen mencionándolo, ya que él solo se reporta en sus cuentas y no se ha sabido más de él, tras su cumpleaños que celebró hace dos semanas.

Pese a que ya pasaron 10 días des de que terminó el mundial, hay figuras que no han dejado de ser tendencia como él, Jude Bellingham a quien le han pedido varias fotos durante sus vacaciones y otros jugadores como Mbappé y Lamine Yamal.

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Por otro lodo, el noruego está siendo viral en las últimas horas debido a que apareció junto a su hijo y su esposa, hecho que generó sorpresa porque él casi no expone al menor.

¿Cuál es la foto de Haaland con su hijo que está siendo tendencia en redes?

Una foto que empezó a circular en las plataformas digitales durante los últimos días, tomó mucha más fuerza recientemente, pues allí se ve a Erling Haaland con su familia; precisamente, su pareja Isabel Haugseng Johansen, es quien lleva en brazos a su hijo.

Así fue captado Haaland con su hijo tras varios días alejado de las redes
La inesperada foto de Haaland junto a su hijo que está dando de qué hablar. (AFP/ Ina Fassbender)

Mientras tanto, el goleador va detrás de ellos con una maleta, la cual no pasó desapercibida, ya que dentro de ella lleva el bolso de su esposa; gesto que causó curiosidad.

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En cuanto al pequeño Haaland, no se le ve el rostro, porque sus padres siguen cuidando de su privacidad.

¿Por qué Haaland no deja ver a su hijo públicamente?

Es una de las preguntas que más le hacen al jugador noruego, pero él ha dejado claro que, él decidió ser una figura pública, pero su hijo no, por eso, mantiene en privacidad su identidad, para no exponerlo.

La inesperada foto de Haaland junto a su hijo que está dando de qué hablar
Sale a la luz nueva foto de Haaland con su hijo. (AFP/ Ina Fassbender)

Por ahora, Haaland solo lo ha publicado cuando el menor está dentro del coche para niños, justo para no dejarlo ver con mayor detalle.

Pues lo presentará oficialmente cuando toda su familia lo decida y estén preparados.

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