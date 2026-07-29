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Koral Costa se despachó con los panelistas de Tamo' en Vivo por controversial comentario, ¿cuál?

“No es ser barata”, Koral Costa rompió el silencio ante polémico comentario por parte de los panelistas de Tamo en Vivo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Koral Costa se despachó con los panelistas de Tamo en Vivo por controversial comentario, ¿cuál?
¿Cuál fue el polémico comentario que hizo Koral Costa? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Koral Costa se ha convertido en centro de atención mediática por responderle a Dímelo King y a otros panelistas del programa digital ‘Tamo en vivo’ acerca de un comentario que hicieron acerca de las uñas largas que utilizan varias mujeres.

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¿Cuál fue el comentario que hicieron los panelistas de ‘Tamo en Vivo’ que ha desatado todo tipo de opiniones?

Desde hace varios meses, uno de los pódcast digitales que más acogida ha tenido en Colombia es el de Dímelo King, llamado: ‘Tamo en Vivo’.

Koral Costa se despachó con los panelistas de Tamo en Vivo por controversial comentario, ¿cuál?
Esto dijeron los panelistas de Dímelo King, | Foto: Canal RCN

En la actualidad los panelistas del programa son: Dedimar Gamez, Yaya Muñóz, Elyome y Dímelo King.

Recientemente, los panelistas, excepto Yaya Muñoz, generaron una gran variedad de opiniones en las redes sociales por un comentario que hicieron acerca de cómo luce una mujer cuando tiene uñas largas.

Sin duda, el comentario que hicieron los panelistas de Dímelo King generaron una gran variedad de opiniones no solo por parte de los internautas, sino también, por parte de Koral Costa, quien reaccionó al respecto en sus redes sociales.

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El comentario que hicieron los panelistas se trató acerca de tamaño en las uñas que tienen algunas mujeres, pues, dijeron que así podían aparentar ser mujeres baratas.

¿Cuál fue la reacción de Koral Costa ante el polémico comentario de los panelistas de Tamo en Vivo?

Hace poco, Koral Costa compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 529 mil seguidores, su reacción frente a la crítica que hicieron los panelistas de Dímelo King frente a las mujeres que tienen las uñas largas, pues, expresó las siguientes palabras:

Koral Costa se despachó con los panelistas de Tamo en Vivo por controversial comentario, ¿cuál?
Esto dijo Koral Costa tras el comentario de los panelistas. | Foto: Canal RCN

“Yo no sabía que unas uñas largas significaba ser una mujer barata. Para mí las uñas definen tu personalidad y lo que tú quieres proyectar”, agregó Koral Costa.

Con base en estas palabras, Koral aprovechó la oportunidad para mencionar a varias celebridades que hacían parte del entretenimiento cono Nicky Minaj o Cardi B, quienes se han caracterizado por tener las uñas largas.

En medio de estas palabras que compartió Koral, se evidencia que defendió a las mujeres que utilizan las uñas largas como quieren.

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