¿Mbappé es mejor que Cristiano? La respuesta del hijo del portugués sorprendió

A través de las redes sociales, se ha viralizado un video de Cristiano Ronaldo, revelando la opinión que tiene su hijo sobre él y otros futbolistas que fueron tendencia durante La Copa Mundial FIFA 2026.

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De acuerdo con el goleador de Portugal, Mateo, su hijo de 9 años, ha hablado abiertamente sobre su gusto por algunos colegas de su padre y hasta los ha comparado con él, pues la reacción del futbolista no se hizo esperar.

Esto ocurrió durante una entrevista y esa parte que confesó Cristiano Ronaldo, es la que está circulando por medio de las diferentes plataformas digitales, pues causó reacciones entre los internautas y seguidores de CR7.

El futbolista en este momento está siendo bastante querido, debido a que él se despidió de los mundiales este año, tras su última participación que lo dejó por fuera de la copa del mundo, en octavos de final contra España.

¿Qué fue lo que reveló Cristiano Ronaldo sobre lo que dijo su hijo de otros futbolistas?

En medio de la conversación que estaba teniendo Cristiano Ronaldo con el entrevistador y dijo que cuando llega a casa, está Mateo viendo YouTube y algunos jugadores, por lo que responde a la pregunta que cuáles futbolistas le gusta al pequeño.

El hijo de Cristiano Ronaldo dejó en aprietos al portugués con una comparación. (AFP/ Thomas COEX )

CR7 expresó que al menor de 9 años le gusta Jude Belllingham, Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga; además, añadió que, el niño “lo pica”, al decir que el francés es mejor que él.

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Por lo que Cristiano se defiende y dice “no, papá es mejor que Mbappé, yo tengo más goles que él”.

¿Cuál es la reacción de Cristiano Ronaldo al confesar que su hijo prefiere a Mbappé?

Durante la entrevista, Cristiano Ronaldo cuenta esto con humor y se ríe mientras revela las conversaciones que tiene con su hijo, pues por eso, le reprocha que él es el mejor antes que Kylian Mbappé.

El comentario del hijo de Cristiano Ronaldo sobre Mbappé que se hizo viral. (AFP/ Mohammed Alshehri )

Por eso mismo, confesó que él le reprochó a Mateo que el francés ha fallado penales, pero su hijo no se quedó atrás, expresando que su padre también ha dejado de cobrar penaltis.

Sin duda, un momento divertido en el que deja a un lado el ego de futbolista y comparte estas charlas que tiene con su heredero.