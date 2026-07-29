Se filtró supuesta fecha de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: esta sería la invitación

Se habría filtrado la supuesta fecha de la boda entre el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez, quienes se comprometieron en matrimonio en agosto del 2025.

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¿Cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La argentina reveló a través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, que el deportista le había propuesto matrimonio y ella sin dudarlo le dio el "sí, acepto".

Desde entonces se ha especulado bastante sobre su boda, la cual estaría programada para este sábado 1 de agosto, según se reveló en la prensa portuguesa.

El programa de televisión portugués V+ Fama dio a conocer la supuesta invitación a la boda de los famosos, donde se asegura que el casamiento se daría el 1 de agosto en la Quinta da Regaleira, en Sintra en Portugal.

"Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio", se lee en la que sería la invitación.



Según detalló el medio mencionado, se comunicaron con el lugar para confirmar dicha información y las especulaciones aumentaron luego de que se reservaran dichos datos y señalaran que no harían comentarios al respecto.

Por ahora, si bien la prensa portuguesa sigue hablando del tema, esa información no ha sido confirmada.

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Es importante mencionar que Cristiano Ronaldo recientemente dejó ver por medio de su cuenta de Instagram una fotografía de él junto a sus hijos listo para viajar, sin dar detalles de su destino.



Dicha publicación, sus fanáticos la han relacionado con que habría viajado a Portugal para su boda.

Por lo pronto, millones de seguidores están a la expectativa de si en realidad se casarán este fin de semana o no.

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¿Mhoni Vidente tenía razón con la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La cubana Mhoni Vidente reveló a sus seguidores que el futbolista estaba pronto a contraer matrimonio; por lo que, muchos han dicho que en caso de que la información sea real, ella habría acertado una vez más con sus predicciones.

Cabe destacar que también indicó que el futbolista volvería a ser padre, lo que ha causado gran intriga en sus seguidores.