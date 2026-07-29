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Se filtró supuesta fecha de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: esta sería la invitación

Se dieron a conocer algunos detalles de lo que sería la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cristiano ronaldo y georgina rodriguez
Cristiano Ronaldo y Georgina estarían pronto a casarse/AFP: MICHAEL BUHOLZER

Se habría filtrado la supuesta fecha de la boda entre el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez, quienes se comprometieron en matrimonio en agosto del 2025.

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¿Cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La argentina reveló a través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, que el deportista le había propuesto matrimonio y ella sin dudarlo le dio el "sí, acepto".

cristiano ronaldo y georgina estarian a dias de casarse

Desde entonces se ha especulado bastante sobre su boda, la cual estaría programada para este sábado 1 de agosto, según se reveló en la prensa portuguesa.

El programa de televisión portugués V+ Fama dio a conocer la supuesta invitación a la boda de los famosos, donde se asegura que el casamiento se daría el 1 de agosto en la Quinta da Regaleira, en Sintra en Portugal.

"Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio", se lee en la que sería la invitación.


Según detalló el medio mencionado, se comunicaron con el lugar para confirmar dicha información y las especulaciones aumentaron luego de que se reservaran dichos datos y señalaran que no harían comentarios al respecto.

Por ahora, si bien la prensa portuguesa sigue hablando del tema, esa información no ha sido confirmada.

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Es importante mencionar que Cristiano Ronaldo recientemente dejó ver por medio de su cuenta de Instagram una fotografía de él junto a sus hijos listo para viajar, sin dar detalles de su destino.


Dicha publicación, sus fanáticos la han relacionado con que habría viajado a Portugal para su boda.

Por lo pronto, millones de seguidores están a la expectativa de si en realidad se casarán este fin de semana o no.

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Cabe destacar que también indicó que el futbolista volvería a ser padre, lo que ha causado gran intriga en sus seguidores.

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