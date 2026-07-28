Los jurados lanzaron contundente regaño a los participantes de MasterChef Celebrity: esta fue la razón

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity no solo dejó nuevos delantales negros, sino también un contundente llamado de atención por parte de los chefs.

Artículos relacionados Anuel AA ¿Famoso cantante fue diagnosticado con VIH? Así respondió tras las pruebas que se hicieron virales

Aunque el nivel de la competencia había sorprendido en los primeros episodios, los jurados aseguraron que en esta oportunidad los participantes quedaron por debajo de las expectativas.

¿Por qué los chefs regañaron a los participantes de MasterChef Celebrity?

Al momento de entregar los delantales negros, los chefs coincidieron en que los concursantes presentaron platos demasiado sencillos para el nivel que habían demostrado desde el inicio de la temporada.

Los jurados señalaron que en retos anteriores los famosos habían preparado recetas más elaboradas y con mayor complejidad, por lo que esperaban ver propuestas más arriesgadas y mejor ejecutadas.

Nicolás de Zubiría aseguró que, después de tantos elogios en los primeros capítulos, los participantes parecían haberse relajado, lo que se reflejó en preparaciones básicas que no demostraban todo el potencial que tienen dentro de la competencia.

El mensaje de los chefs fue claro: esperan que los cocineros vuelvan a asumir retos más ambiciosos y presenten platos que estén a la altura del nivel que habían mostrado al comienzo del programa.

Los jurados hicieron fuerte reclamo a los participantes de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

¿Qué participantes recibieron delantal negro en MasterChef Celebrity?

Durante la degustación, varias parejas recibieron observaciones por parte de los chefs. Milena López e Iván Marín estuvieron cerca de recibir el delantal negro por la presentación del plato, el exceso de cilantro en la salsa y la falta de prolijidad.

Robert Farah y Marcela Carvajal fueron cuestionados porque su preparación no resultaba apetecible a la vista, mientras que Julieta Piñeres y Jimmy recibieron buenos comentarios por el sabor, aunque los chefs les recomendaron salir de su zona de confort y dejar de repetir el mismo tipo de recetas.

Virginia Gómez y Víctor Tarazona también fueron criticados por presentar una propuesta demasiado sencilla, pese a que los jurados reconocieron que los elementos del plato estaban bien cocinados. Por su parte, Lina Tejeiro y Martha Restrepo recibieron elogios por los sabores y la ejecución, pero coincidieron en que su preparación también carecía de complejidad.

Sin embargo, quienes finalmente recibieron el delantal negro fueron Sebastián Vega y Angélica Blandón, luego de presentar un pollo crudo, y Luisa Vergara y Tavo Bernate, debido a que sus patacones también estaban crudos.

Los chefs recordaron que entregar un ingrediente crudo al atril es una de las faltas más graves e imperdonables de la competencia, por lo que ambas parejas quedaron en riesgo de eliminación.