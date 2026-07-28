Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Los jurados lanzaron contundente regaño a los participantes de MasterChef Celebrity: esta fue la razón

Los chefs cuestionaron el bajo nivel del reto y aseguraron que los participantes entregaron platos demasiado sencillos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Los jurados hicieron fuerte reclamo a los participantes de MasterChef Celebrity
Los jurados lanzaron contundente regaño a los participantes de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity no solo dejó nuevos delantales negros, sino también un contundente llamado de atención por parte de los chefs.

Artículos relacionados

Aunque el nivel de la competencia había sorprendido en los primeros episodios, los jurados aseguraron que en esta oportunidad los participantes quedaron por debajo de las expectativas.

¿Por qué los chefs regañaron a los participantes de MasterChef Celebrity?

Al momento de entregar los delantales negros, los chefs coincidieron en que los concursantes presentaron platos demasiado sencillos para el nivel que habían demostrado desde el inicio de la temporada.

Los jurados señalaron que en retos anteriores los famosos habían preparado recetas más elaboradas y con mayor complejidad, por lo que esperaban ver propuestas más arriesgadas y mejor ejecutadas.

Nicolás de Zubiría aseguró que, después de tantos elogios en los primeros capítulos, los participantes parecían haberse relajado, lo que se reflejó en preparaciones básicas que no demostraban todo el potencial que tienen dentro de la competencia.

El mensaje de los chefs fue claro: esperan que los cocineros vuelvan a asumir retos más ambiciosos y presenten platos que estén a la altura del nivel que habían mostrado al comienzo del programa.

Los chefs lanzaron dura crítica a los participantes de MasterChef Celebrity
Los jurados hicieron fuerte reclamo a los participantes de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué participantes recibieron delantal negro en MasterChef Celebrity?

Durante la degustación, varias parejas recibieron observaciones por parte de los chefs. Milena López e Iván Marín estuvieron cerca de recibir el delantal negro por la presentación del plato, el exceso de cilantro en la salsa y la falta de prolijidad.

Robert Farah y Marcela Carvajal fueron cuestionados porque su preparación no resultaba apetecible a la vista, mientras que Julieta Piñeres y Jimmy recibieron buenos comentarios por el sabor, aunque los chefs les recomendaron salir de su zona de confort y dejar de repetir el mismo tipo de recetas.

Virginia Gómez y Víctor Tarazona también fueron criticados por presentar una propuesta demasiado sencilla, pese a que los jurados reconocieron que los elementos del plato estaban bien cocinados. Por su parte, Lina Tejeiro y Martha Restrepo recibieron elogios por los sabores y la ejecución, pero coincidieron en que su preparación también carecía de complejidad.

Sin embargo, quienes finalmente recibieron el delantal negro fueron Sebastián Vega y Angélica Blandón, luego de presentar un pollo crudo, y Luisa Vergara y Tavo Bernate, debido a que sus patacones también estaban crudos.

Los chefs recordaron que entregar un ingrediente crudo al atril es una de las faltas más graves e imperdonables de la competencia, por lo que ambas parejas quedaron en riesgo de eliminación.

Los chefs perdieron la paciencia con los participantes de MasterChef Celebrity
Cuatro participantes se llevaron el delantal negro por ingredientes crudos (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Lola descubrió la mentira que Jorge le ocultó Producciones RCN

Así reaccionó Lola al descubrir las mentiras de Jorge en Pa' Seguirte queriendo

Lola descubrió que Jorge le ocultó una importante verdad y lo enfrentó por las mentiras y la falta de confianza.

Claudia Bahamón anunció sanción a participante Claudia Bahamón

Claudia Bahamón anunció el castigo que recibirá un participante de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

Claudia Bahamón sorprendió al revelar la sanción que recibirá uno de los participantes de MasterChef Celebrity por esta razón.

Así lucía Sebastián Vega participante de MasterChef cuando interpretó al ‘Baby’ en A mano limpia Sebastián Vega

Así lucía Sebastián Vega participante de MasterChef cuando interpretó al ‘Baby’ en A mano limpia

Los internautas han recordado el guapo personaje que interpretó Sebastián Vega en A Mano Limpia.

Lo más superlike

El divertido momento de los dobles de Messi y Lamine Yamal Lionel Messi

¿Messi y Lamine Yamal juntos otra vez? El video viral que causó conmoción en redes

En redes hay un gran revuelo por comentado video en el que relacionan a Lionel Messi y Lamine Yamal con la copa del mundo.

Juanda Caribe ya tiene apartamento en Medellín Juanda Caribe

Juanda Caribe ya recibió el apartamento en el que vivirá en Medellín: ¿se mudará con Mariana?

Luto en la música, falleció reconocido cantante en medio de un crítico hecho, ¿quién fue? Talento internacional

Luto en la música, falleció reconocido cantante en medio de un crítico hecho, ¿quién fue?

Anuel habría lanzado pulla a Karol G Karol G

Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

El matcha se ha popularizado entre los creadores de contenido. Isabella Ladera

¿Cuáles son los beneficios del matcha, bebida que toma Isabella Ladera y que ya es tendencia mundial?