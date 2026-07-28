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Así reaccionó Lola al descubrir las mentiras de Jorge en Pa' Seguirte queriendo

Lola descubrió que Jorge le ocultó una importante verdad y lo enfrentó por las mentiras y la falta de confianza.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lola descubrió la mentira que Jorge le ocultó
Lola descubrió el secreto que Jorge le ocultaba y lo enfrentó en Pa' Seguirte Queriendo (Foto Canal RCN)

La relación entre Lola y Jorge atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde el regreso de Catalina.

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Aunque la pareja había intentado dejar atrás los conflictos, una nueva mentira terminó afectando la confianza entre ambos.

Después de ocultarle información sobre el regreso de su expareja, Jorge volvió a guardar silencio, esta vez sobre la complicada situación laboral que está enfrentando. Sin embargo, el secreto no tardó en salir a la luz y provocó una fuerte confrontación entre los dos.

¿Cuál es la mentira que Jorge le está ocultando a Lola?

Jorge atraviesa un difícil momento después de perder su trabajo como profesor y no lograr conseguir nuevas oportunidades laborales.

Aunque le confesó a Lola que estaba replanteando su futuro profesional, le hizo creer que su intención era retomar su carrera como abogado, sin contarle que en realidad ya no tenía empleo.

Además, decidió ocultarle que Catalina estaba ayudándolo con una propuesta de negocios, situación que terminó generando aún más desconfianza.

Con la intención de aclarar lo que estaba ocurriendo entre Jorge y Catalina, Lola decidió visitar a la exesposa de su pareja.

Durante la conversación, Catalina le aseguró que entre ellos no existía ninguna relación sentimental y que incluso respetaba la historia que Jorge había construido con Lola.

Sin embargo, mientras estaba en la casa encontró unos documentos relacionados con la propuesta de negocios y descubrió que Jorge le había ocultado que se había quedado sin trabajo.

Jorge quedó al descubierto frente a Lola tras ocultarle una importante verdad en Pa' Seguirte Queriendo
Lola visitó a Catalina para hablar sobre Jorge (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Lola al enterarse de la verdad?

Tras salir de la casa de Catalina, Lola regresó junto a Jorge y encontró en el computador varias búsquedas de empleo.

En ese momento decidió preguntarle directamente qué estaba ocurriendo, pero Jorge volvió a intentar ocultarle la verdad.

Lola lo enfrentó y le reclamó por las mentiras, asegurando que no entendía por qué Catalina conocía su verdadera situación laboral mientras ella, siendo su pareja, seguía sin saber lo que realmente estaba pasando.

La mujer le pidió explicaciones y le preguntó en qué momento había dejado de confiar en ella para ocultarle algo tan importante.

Finalmente, Jorge reconoció que no tenía una razón diferente al orgullo y la vergüenza. Explicó que le costaba aceptar que había perdido su trabajo y que pensó que podría resolver el problema por su cuenta sin involucrarla.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para Lola, quien le respondió que, con ese mismo orgullo y esa misma vergüenza que lo llevaron a mentirle, ahora debía intentar reconstruir la confianza que había roto entre los dos.

La mentira de Jorge salió a la luz y desató una fuerte confrontación con Lola en Pa' Seguirte Queriendo
Jorge quedó al descubierto frente a Lola tras ocultarle una importante verdad en Pa' Seguirte Queriendo (Foto Canal RCN)
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