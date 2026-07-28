Juanda Caribe ya recibió el apartamento en el que vivirá en Medellín: ¿se mudará con Mariana?

En horas de la noche de este martes 28 de julio, el humorista y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Juanda Caribe, reveló cómo luce su apartamento en donde vivirá en Medellín.

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Desde hace alrededor de un mes, él habló de mudarse a la ciudad de las flores, pues, de hecho, todo empezó cuando él fue a visitar a Mariana Zapata y ella dijo que iba a ser tan buena anfitriona, para que así, él se enamorara de su ciudad y quisiera vivir allá.

Tal parece que habría funcionado, poque, el famoso anunció a los pocos días que viviría allá y desde entonces, hubo muchos comentarios en redes, porque pareciera que su vínculo con Mariana iría muy en serio tras el reality.

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Por ahora, se sabe que están muy cercanos y se han dicho que se aman, pero no han dicho públicamente si ya tiene una relación de pareja, o solo un vínculo muy cercano.

¿Cómo mostró Juanda Caribe su nuevo apartamento en Medellín?

A través de sus historias en Instagram, Juanda Caribe mostró foto de la llave de su apartamento y luego un video del momento en el que le entregan el inmueble, de hecho, se ve que celebra con champaña, junto a un enorme cartel de bienvenido.

Juanda Caribe mostró el apartamento donde vivirá en Medellín. (Foto/ Canal RCN)

Él deja ver lo feliz que está al mostrar la ubicación de que apartamento está ubicado en Medellín y así estaría más cerca de Mariana Zapata, pues al parecer le seguiría gustando tras el reality de convivencia, en donde él dejaba saber su atracción hacia ella.

¿Estaba Martiana Zapata con Juanda Caribe cuando le mostraron su apartamento?

En las historias que compartió Juanda Caribe por medio de su Instagram, no se ve que él esté acompañado de Mariana Zapata, pero se ve a otro hombre grabando el momento cuando él ingresa al inmueble.

Juanda Caribe ya tiene apartamento en Medellín. (Foto/ Canal RCN)

Además, lo que se ve es que el nuevo apartamento en donde vivirá el humorista, es que es muy grande, tiene una amplia cocina y balcón en donde se ve que recibe el sol.

Sin duda, se veía muy contento de esta nueva etapa que hará en la ciudad de las flores.