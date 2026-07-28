Sale a la luz el último audio que recibió Aylín Mujica de su hijo antes de su fallecimiento

La actriz Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo, una noticia que se conoció hace algunos días y que generó numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores y colegas.

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Ahora, un programa de televisión mexicano dio a conocer el último mensaje de voz que el joven le envió a su madre antes de fallecer.

En el audio, Mauro hablaba sobre su estado de salud y le transmitía tranquilidad, sin imaginar que ese sería uno de los últimos contactos que tendría con la actriz.

Revelan el último audio que el hijo de Aylín Mujica le envió antes de morir (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte del hijo de Aylín Mujica?

El pasado 16 de julio se conoció el fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica.

Según la información revelada, el joven murió en Barbados tras presentar complicaciones de salud. De acuerdo con lo que contó posteriormente la propia actriz en una entrevista, Mauro había sufrido una neumonía antes del viaje, pero aun así decidió desplazarse a la isla.

Durante su estadía, su estado de salud empeoró. Aylín explicó que su hijo sufrió una emergencia médica, convulsionó y tuvo que ser reanimado en varias oportunidades. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir.

La actriz señaló que el fallecimiento estuvo relacionado con un infarto y problbemas respiratorios.

Este fue el último mensaje de voz que el hijo de Aylín Mujica le envió antes de fallecer (Foto JC Olivera / AFP)

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¿Qué le dijo Mauro a Aylín Mujica antes de fallecer?

Tras la muerte de su hijo, Aylín Mujica decidió regresar a Colombia para continuar con las grabaciones del reality de cocina en el que participa, una decisión que generó diversas reacciones en redes sociales.

En medio de las críticas, un programa mexicano difundió el que sería el último audio que Mauro le envió a su madre antes de su fallecimiento.

En el mensaje, el joven le contaba que ya había recibido atención médica por la neumonía que le habían diagnosticado y que se encontraba mucho mejor después del tratamiento.

“Me hicieron los rayos X y sí y dicen que tengo [...] tenía neumonía, pero ya, me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada. Ya estoy bien”

En el programa mexicano defendieron a la actriz asegurando que su hijo le habría transmitido calma en su última interacción juntos.