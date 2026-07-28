Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

Anuel AA volvió a dar de qué hablar en las últimas horas en redes sociales luego se viralizara un clip suyo en el que habría lanzado pulla a su expareja, Karol G.

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¿Cuál fue la aparente pulla que Anuel AA habría lanzado a Karol G?

Anuel AA volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales tras un momento ocurrido durante uno de sus más recientes conciertos.

Mientras interpretaba 'Más rica que ayer', el artista sorprendió al modificar parte de la letra y decir frente al público:

Sin embargo, cuando iba a cantar el coro el puertorriqueño soltó una fuerte y polémica frase en la que mencionó a Shakira seguido a una grosería.

Tírame al dm, tú no eres Shakira hijue*uta, ya ni tengo tu contacto.

Aunque Anuel no mencionó en ningún momento a Karol G, numerosos usuarios en redes sociales interpretaron sus palabras como una posible indirecta hacia su expareja.

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¿Anuel AA le compuso "Más rica que ayer" a Karol G?

Este video de Anuel AA ha abierto el debate en redes sociales ya que para muchos fue clara la intención de lanzarle una pulla a Karol G al 'menospreciarla' y decirle que no era tan famosa como Shakira.

Asimismo, muchos internautas han recordado que esta canción el cantante la lanzó tiempo después de la colaboración de Karol G y Shakira llamada "TQG" en la que ambas le lanzaron pullas a sus exparejas.

En la letra original de "Más rica que ayer" Anuel sí mencionaba a Shakira y hasta a Piqué, pero sin la grosería que dijo en el concierto.

Cabe resaltar que, hasta el momento el puertorriqueño no se ha pronunciado para confirmar o negar si lanzó una pulla para su expareja Karol G en su más reciente concierto.

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¿Cuándo terminó la relación entre Anuel AA y Karol G?

La historia de amor entre Anuel AA y Karol G comenzó en 2018, poco después de que colaboraran en la canción 'Culpables'.

Meses más tarde hicieron pública su relación y, en 2019, confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de la música urbana. No obstante, en 2021 confirmaron su separación tras varios meses de rumores.

Aunque ambos aseguraron en ese momento que la decisión se tomó de manera amistosa y que seguían guardándose cariño, con el paso del tiempo las referencias en sus canciones y las interpretaciones de los seguidores mantuvieron viva la conversación sobre su ruptura.