Paola Turbay fue víctima de un grave robo durante sus vacaciones; esto reveló

La actriz y exreina de belleza Paola Turbay compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Europa.

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A través de sus redes sociales, reveló que ella y su familia fueron víctimas de un robo que los dejó sin sus pertenencias personales, incluidos sus documentos de viaje.

La colombiana mostró cómo quedó el vehículo en el que se movilizaban y relató todo lo que hicieron después para poder continuar con el recorrido que tenían planeado.

Paola Turbay reveló el difícil momento que vivió en Europa: le robaron todas sus pertenencias (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Paola Turbay durante su viaje con su familia?

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Paola Turbay contó que, al inicio de su recorrido por los Balcanes, fueron víctimas de un robo.

Según explicó, personas desconocidas rompieron uno de los vidrios del vehículo en el que viajaban y se llevaron todas las pertenencias que tenían en su interior.

La actriz aseguró que los delincuentes se llevaron "absolutamente todo", entre ello las maletas, los morrales y los pasaportes de la familia.

Tras lo ocurrido, indicó que lo primero que hicieron fue presentar la denuncia correspondiente y acudir al Consulado de Colombia para iniciar los trámites relacionados con la pérdida de sus documentos.

Además, tuvieron que comprar ropa nueva para poder continuar con el viaje, ya que se quedaron sin equipaje.

Paola Turbay mostró cómo quedó el carro tras sufrir un robo en Europa (Foto Canal RCN)

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¿Dónde ocurrió el robo de Paola Turbay?

Aunque Paola Turbay contó lo sucedido, decidió no revelar el país en el que ocurrió el robo. La actriz explicó que tomó esa decisión porque no quería generar una mala imagen del lugar, pues aseguró que continúa siendo un destino que aprecia y al que volvería a viajar.

Después de resolver la situación, Paola, su esposo Alejandro Estrada y su familia decidieron seguir con el itinerario que habían planeado.

La actriz explicó que el propósito del viaje era recorrer diferentes países de los Balcanes para conocer más sobre la historia de la antigua Yugoslavia y visitar varios de sus destinos.

"Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo —maletas, morrales, pasaportes... ¡TODO!— respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje."

Finalmente, Paola mostró que, pese al robo, continuó su recorrido por la región y compartió imágenes de algunos de los lugares que visitó durante los días siguientes.