El nombre del reconocido actor cubano Jorge Cao se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por una falsa noticia que circuló en redes acerca de su supuesto fallecimiento.

Por esta razón, el actor rompió el silencio en Buen Día, Colombia, acerca de la molestia que sintió al ver cómo la noticia comenzó a circular en portales digitales, pues, se trató sobre una mala información.

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¿Qué dijo Jorge Cao acerca de su supuesto fallecimiento?

Esto confesó Jorge Caoen Buen Día, Colombia. | Foto: Freepik

Recientemente, el reconocido actor tuvo una entrevista en Buen Día, Colombia, en el que hizo varias confesiones, entre esas, una de las que más le molestó se trató acerca del enfado que sintió al ver que circuló una falsa noticia acerca de su supuesto fallecimiento, expresando las siguientes palabras:

“Volvemos al problema, la gente no lee. A la gente se le olvidó la sintaxis. Yo hice una entrevista en un pódcast que decía, muere: Jorge Cao al perder a su hija. La persona que leyó eso y el resto del país no confirmó la noticia”, expresó el actor.

Posterior a esto, Jorge Cao confesó que se sintió agobiado a causa de los mensajes que comenzaron a circular en las redes frente a los comentarios que recibió por su supuesto fallecimiento. De igual modo, fue una incómoda situación para él:

“Fue una angustia terrible, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Luego, cuando me muestran quedé sorprendido al ver de dónde salió la noticia. Me empecé a abrumar por la cantidad de gente amiga afectada por la noticia”.

¿En qué producciones del Canal RCN ha participado el actor Jorge Cao?

Es clave mencionar que el actor Jorge Cao se ha destacado por ser uno de los intérpretes que gran influencia ha tenido en Colombia, pues, ha participado en varias producciones a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

En estas producciones del Canal RCN ha participado Jorge Cao. | Foto: Freepik

Por su parte, el actor ha tenido la oportunidad de hacer parte de varias telenovelas del Canal RCN y una de las más destacadas fue cuando hizo parte de ‘A corazón abierto’ y ‘La ley del corazón’ y ‘El último matrimonio feliz’.

Así también, el actor ha tenido la oportunidad de continuar con cada uno de sus proyectos, pues no solo ha interpretado a varios personajes, sino también, en obras de teatro y otros proyectos.