James Rodríguez sufrió millonaria devaluación tras el Mundial 2026: esta es la cifra

J ames Rodríguez vuelve a tomarse las redes sociales tras conocerse que, al parecer, su valor en los equipos profesionales de fútbol, ​​se habría devaluado, pues según informes, la cifra es millonaria y esto se dio después de su desempeño en el Mundial 2026.

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De hecho, se dice que el colombiano fue uno de los jugadores más lentos de toda la Copa del Mudo y eso le podría estar pasando factura; Precisamente, durante los juegos del torneo fue duramente criticado por expertos, ya que no rindió como se esperaba.

E incluso, antes de que iniciara el Mundial, mucho se estaba hablando de él, ya que no parecía ser el mismo deportista que conquistó a los clubes más famosos como el Real Madrid hace algunos años y por eso, no se deja de hablar de él.

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Por ahora, se estima la cifra millonaria por la cual se devaluó luego de su paso por el Mundial 2026.

¿Cuánto se devaluó James Rodríguez tras el Mundial FIFA 2026?

A través de las redes sociales se está hablando mucho de que James Rodríguez se devaluó entre los equipos profesionales de fútbol tras su desempeño en la Copa Mundial FIFA 2026, pero, esto no significa que ganará menos dinero de su salario.

James Rodríguez perdió millones en valor de mercado. (AFP/ Mike Nowak )

Lo que significa, es que se devaluó su valor de mercado, ya que es una estimación de lo que un club tendría que pagar para fichar a un jugador cuando aún tiene contrato con otro equipo, pero él ya es agente libre.

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Además, al encontrarse como agente libre, cualquier club interesado puede negociar directamente con el colombiano sin pagar una transferencia a otro equipo.

¿Cuánto ofrecían por James Rodríguez antes y cuánto actualmente?

En su mejor momento, James Rodríguez llegó a recibir 80 millones de euros en el Real Madrid entre 2014 y 2018, o sea, $384.000 millones de pesos colombianos.

El drástico cambio en el valor de James Rodríguez tras el Mundial 2026. (AFP/ Mike Nowak )

Pero, después del Mundial 2026, al quedar como agente libre, su valor de mercado cayó hasta 1,5 millones de euros, es decir, alrededor de $7.200 millones de pesos colombianos.

Lo que se sabe, es que ya dos clubes lo han fichado y estos son el Club América de México y la Lazio de Italia, quienes estarían tratando de negociar un salario mensual entre 2 a 3 millones de euros al año.