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Katy Perry protagonizó incómodo momento al querer llegar al escenario dentro de una botella gigante

Katy Perry vivió un incómodo episodio en Malta cuando intentó llegar al escenario con la ayuda del público.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Katy Perry vive incómodo momento en plena presentación.
Katy Perry vive incómodo momento en plena presentación. (Foto: Amy Sussman/AFP)

En redes sociales se ha hecho viral un clip en el que supuestamente se puede ver el incómodo momento que vivió Katy Perry en medio de una presentación.

Katy Perry quiso llegar al escenario de manera peculiar.
Katy Perry quiso llegar al escenario de manera peculiar. (Foto: Michael Tran/AFP)

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¿Qué le pasó a Katy Perry en su presentación en Malta?

En el video se le observa dentro de una botella gigante con la que pretendía llegar hasta el escenario. Sin embargo, los asistentes no la llevaron hasta allí, sino que comenzaron a cargarla por todo el lugar, mientras ella hacía señas para que la dirigieran hacia la tarima.

Las imágenes, grabadas por aficionados, se hicieron virales por lo inusual del momento. Su visita a Malta hace parte del inicio de su gira de verano por Europa.

La escena, que rápidamente se convirtió en tendencia, llega en medio de una controversia que rodea a la cantante.

Katy Perry se encuentra en Europa en su gira de verano.
Katy Perry se encuentra en Europa en su gira de verano. (Foto: Mónica Schipper/AFP)

¿Por qué se molestó Katy Perry con la cuenta oficial de la Casa Blanca en Tik Tok?

Perry manifestó su molestia por el uso de una de sus canciones en una campaña militar impulsada por el presidente de Estados Unidos.

Según explicó, escribió Firework para que se convirtiera en un himno de esperanza, sanación y fortaleza para quienes atraviesan momentos personales difíciles, no para que se utilizara en plataformas digitales con fines bélicos.

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El video compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok muestra operaciones militares fuera del país acompañadas por la canción Firework.

Para Perry, este uso indebido contradice el propósito de su música, que busca unir a las personas y transmitir mensajes de resiliencia.

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La artista expresó que le incomoda que su obra sea asociada con la glorificación de la gu3rr4, lo que ha abierto un debate sobre los límites del uso de la música en campañas institucionales.

La polémica no solo involucra a Perry, sino que también a otros artistas de la industria musical. Colegas de Katy como Ariana Grande y Sabrina Carpenter recordaron haber pasado por situaciones similares, donde sus canciones fueron utilizadas en contextos políticos y ajenos a la intención original.

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