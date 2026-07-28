En las últimas horas, el futbolista argentino Lucas Trejo ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por un conmovedor mensaje que compartió en sus redes sociales con respecto a la muerte de sus hijos en el doble terremoto que ocurrió en Venezuela.

De este modo, los internautas han generado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por las palabras en las que Lucas Trejo recordó a su familia.

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¿Cuál fue el conmovedor mensaje con el que Lucas Trejos recordó a su familia?

Tras varias semanas del desafortunado fallecimiento de la esposa y de los hijos de Lucas Trejo, quienes perdieron la vida al quedar entre los escombros en el terremoto de Venezuela, él se pronunció al respecto.

Lucas Trejo se pronunció tras la muerte de su familia en el terremo de Venezuela. | Foto: Freepik

A más de un mes del lamentable hecho ocurrido en Venezuela, el futbolista Lucas Trejo compartió un desgarrador mensaje frente al fallecimiento de su familia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 148 mil seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

“Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me toco buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida. Gracias a todos los que estuvieron a mi lado en esas primeras 72 horas.”, reveló Lucas Trejo en la descripción de la publicación.

Con base en estas palabras, los internautas generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el complicado momento por el que ha enfrentado el futbolista.

¿Cuál fue la última publicación que compartió la pareja de Lucas Trejo mediante sus redes?

¿Qué mensaje compartió Lucas Trejo en sus redes? | Foto: Freepik

El nombre de Yani Maranella ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas por todos los acontecimientos que vivió con Lucas Trejo al ser su pareja y, también, por los hijos que tuvieron en común.

De este modo, los navegantes han recordado la última publicación que compartió Yani Maranella a través de su cuenta oficial de Instagram en la que compartió un inspirados mensaje por una fecha especial junto a su pareja.