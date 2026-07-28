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¡Oro para Colombia! La tricolor está arrasando en estos importantes juegos internacionales

Colombia está brillando en el medallero internacional tras múltiples medallas de oro, bronce y plata en diferentes disciplinas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¡Más oros para Colombia! Así va la Tricolor en el medallero de Santo Domingo 2026
¡Oro para Colombia! Así arrasa la Tricolor en los Juegos Centroamericanos. (Foto: Freepik)

El pasado viernes 24 de julio, iniciaron los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los cuales, los colombianos están brillando y hacen parte de la posición del medallero oficial de este año desde República Dominicana.

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A través de su cuenta oficial de ‘X’, el Comité Olímpico Colombiano está emitiendo los respectivos informes de cómo le está yendo a los 475 deportistas del país que están participando en este importante evento deportivo.

Ellos están distribuidos en 34 disciplinas diferentes, en las cuales han ganado medallas de oro, plata y bronce, lo que enorgullece a todos los colombianos, pues muchos no saben que sus compatriotas los están representando en este momento por medio de varios deportes.

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Esto de nuestro que nuestro país está lleno de mucho talento deportivo, no solo en el fútbol, ni solo en el ciclismo, sino en otras áreas diferentes que merecen reconocimiento, ya que son 21 medallas de oro que, hasta ahora, han ganado los colombianos.

¿Cuáles son las medallas que han ganado los colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Hasta el momento, según el Comité Olímpico Colombiano, los deportistas de nuestro país han ganado 21 medallas de oro, 22 de plata y 13 de bronce; de hecho, somos el segundo país en la posición en el medallero.

Estas medallas están repartidas entre el Rugby 7, Bowling, Ciclismo de ruta y pista; Patinaje artístico, Esquí Náutico, Ajedrez, Polo Acuático, Judo, Taekwondo, Tiro con Arco, Gimnasia rítmica; es importante conocer que algunos de estas disciplinadas las medallas son tanto de equipo femenino y masculino.

¿Cuáles son las demás disciplinas en las que participan los colombianos?

Además de las disciplinas ya mencionadas, los colombianos están participando en deportes como Boxeo, de conjunto como fútbol, baloncesto, béisbol, softbol y voleibol sala.

Deportes acuáticos como natación de carreras, clavados, natación artística y aguas abiertas.

En cuanto a raqueta, están participando en tenis, tenis de mesa, squash y bádminton; por otro lado, en deporte de tiempo está el atletismo, canotaje, triatlón, golf, ecuestre, surf, vela y tiro deportivo.

Además de gimnasia rítmica que ya tiene una medalla de bronce, está la de trampolín.

Se espera que los colombianos sigan sumando medallas y se sigan destacando en diferentes deportes.

¡Oro para Colombia! Así arrasa la Tricolor en los Juegos Centroamericanos
¡Más oros para Colombia! Así va la Tricolor en el medallero de Santo Domingo 2026. (Foto: Freepik)
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