Preocupación por James Rodríguez tras inesperado incidente en un avión

En las últimas horas, se generó gran preocupación por James Rodríguez, pues se conoció que iba a viajar, pero tuvo un gran percance que encendió las alarmas de sus fanáticos y de los aficionados del fútbol.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso cantante fue rechazado por una fan que subió a la tarima: video causa revuelo

Precisamente, la información se supo a través de las redes sociales, ya que quienes se iban a encontrar con el futbolista cucuteño, fueron quienes informaron lo sucedido, el video se viralizó en redes y ahora, se preguntan qué pasó con el futbolista, quien no ha aparecido en sus redes.

Lo que se sabe no es mucho, ya que los detalles se conocieron por medio de un stremaer del reconocido creador paisa Pelicanger, quien fue el primero en hablar del tema de la aparición de James Rodríguez en público tras el Mundial 2026.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

¿Cuál fue la emergencia que vivió James Rodríguez?

De acuerdo con el creador de contenido paisa, Pelicanger, informó que iban a tener un encuentro con Chechorap, famoso influenciador y fotógrafo en TikTok e Instagram, quien iba a viajar con James Rodríguez en su encuentro de Atlético Parceros F.C, pues el futbolista es fundador del equipo.

James Rodríguez vivió inesperado incidente en un avión. (AFP/ Odd ANDERSEN)

“Lo que pasó es que menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo”, dijo el streamer.

Se dice que el jugador tuvo que cancelar su vuelo luego de un gran susto que pasó, ya que, al parecer, el “motor del avión falló justo antes de despegar”, por eso, habrían retrasado el vuelo dos días.

De hecho, se dijo que el creador Chechorap, quien viajaría con James tuvo que haber llegado días atrás antes del encuentro en Milán, Italia.

El incidente que obligó a James Rodríguez a cancelar su vuelo. (AFP/ Mike Nowak )

¿Qué se sabe de James Rodríguez tras el incidente del avión?

James Rodríguez no ha aparecido públicamente tras conocerse el incidente en el avión, pues no ha aparecido en sus redes sociales y de hecho, en los últimos días se ha estado hablando mucho de él, pero tampoco se pronuncia.

Pues se está comentando que su valor en el mercado se devaluó y hasta el momento, según información no oficial, se dice que dos equipos lo están fichando, pero se espera si llega a alguna negociación y así dentro de poco iniciar con un nuevo equipo, ya que está de agente libre.