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¿Juliana Calderón no está embarazada?, Yina rompió el silencio y dijo la verdad

Tras varias críticas sobre el embarazo de Juliana Calderón, Yina compartió video exponiendo la verdad sobre su hermana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Es mentira el embarazo de Juliana Calderón? Yina respondió a los rumores
Yina Calderón habló del embarazo de Juliana tras los rumores en redes. (Foto/ Canal RCN)

Hace algunas semanas, Juliana Calderón anunció que sí está esperando a su primer bebé, luego de que su hermana Yina hablara de esto a través de un live, sin embargo, algunos internautas no le creyeron, pero resultó siendo real.

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De hecho, todavía dudan de que esté esperando a un bebé, porque supuestamente no se le nota la pancita de gestación, por lo que Yina la expuso a través de sus redes sociales, precisamente para desmentir dicha teoría.

Desde que se conoció que Juliana será mamá, ha recibido muchas críticas, pues como hace seis meses murió su novio, Juan Manuel, la cuestionan porque “no le duró el luto”, ya que ella lamentaba esta partida en sus historias y entrevistas.

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Así mismo, se está hablando mucho sobre quién es el padre, ya que se supone, durante su duelo estaba sola, pero todo parecía indicar que, no sería así.

¿Cuál es el video con el que Yina Calderón muestra que Juliana sí está embrazada?

Por medio de sus redes sociales, Yina Calderón publicó un video en el que cuestiona a los que dicen que a su hermana Juliana no se le nota la pancita de embarazo, por eso, la expone para desmentir cualquier comentario malintencionado.

Yina Calderón habló del embarazo de Juliana tras los rumores en redes
Yina Calderón respondió a las dudas sobre el embarazo de Juliana. (Foto/ Canal RCN)

En el clip se ve que Juliana alza su camisa y deja ver su pancita, la cual se le ve todavía pequeñita, pero sí se le nota; sin embargo, Yina dice que ya está grande y se escucha que menciona si deseo de que sea una niña.

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¿Juliana Calderón ya dio pistas de si su bebé es niña o niño?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juliana Calderón publicó un video en el que dice revelar el género de su bebé según los mitos, sin embargo, este video desenlazó una ola de críticas.

Yina Calderón respondió a las dudas sobre el embarazo de Juliana
¿Es mentira el embarazo de Juliana Calderón? Yina respondió a los rumores. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, porque según los internautas, a la empresaria no se le nota nada su embarazo y le comentan que es mentira, por eso mismo, Yina compartió el video.

Por otro lado, Juliana dijo que el domingo 2 de agosto, se harpa la revelación de genero de su bebé y así mismo lo compartiría en sus plataformas.

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