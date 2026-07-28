Claudia Bahamón anunció el castigo que recibirá un participante de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

La presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, anunció que uno de los participantes será sancionado por justa razón.

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¿Cuál participante de MasterChef Celebrity recibirá sanción?

El nivel de esta temporada de MasterChef Celebrity sigue afirmando por qué es la más difícil de todas hasta el momento, ya que en menos de dos semanas ha pasado de todo en la cocina.

Precisamente, ya hay una sanción para uno de los participantes por incumplir una norma de la competencia y es la de no asistir a un reto por la razón que sea.

Claudia Bahamón reveló que la participante que será sancionada en MasterChef Celebrity será la actriz Mariana Mozo.

Mariana Mozo sufrió fuerte accidente durante el reto de salvación en MasterChef. (Foto Canal RCN).

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¿Por qué Mariana Mozo recibirá delantal negro en MasterChef Celebrity?

La razón por la que Mariana Mozo recibirá el castigo de tener delantal negro cuando regrese a MasterChef Celebrity fue por no asistir al reto del capítulo del 27 de julio.

Aunque la actriz no asistió por un tema de salud, ya que se había quemado en el reto de salvación del 24 de julio, cuando logró quitarse el delantal negro y subir al balcón.

Claudia Bahamón explicó que la razón por la que Mariana tiene que usar delantal negro es porque así lo indica el 'libro rojo' de la competencia y es una regla que no admite excusa ni situación.

Sin embargo, la actriz tendrá la posibilidad de competir cuando regrese para poder quitarse este temido delantal que pone en riesgo su continuidad en la competencia que tiene encantada a toda Colombia y otros países.

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¿Cómo se encuentra Mariana Mozo tras quemada en MasterChef Celebrity?

La actriz rompió su silencio en la mañana del 28 de julio a través de su cuenta de Instagram en donde habló acerca de lo que le pasó y por lo que tuvo que ausentarse en MasterChef.

Mariana reveló que había sufrido una quemada bastante fuerte en el último reto en el que estuvo, la cual la obligó a irse por urgencias al acabar la grabación.

“Lo que ustedes no saben… es que me quemé horrible justo antes de entregar el último dip y tuve que irme de urgencias cuando terminé”.

Mariana dejó ver cómo quedó su mano y la curación que tuvieron que hacerle, sin embargo, no reveló cuándo regresa a la competencia.