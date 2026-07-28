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La razón detrás del llanto de Tuto Patiño en MasterChef Celebrity

El actor Tuto Patiño rompió en llanto en MasterChef Celebrity tras ganar el pin de inmunidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
tutp patiño en masterchef celebrity
Tuto Patiño en MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor Tuto Patiño rompió en llanto en MasterChef Celebrity luego de ganarse su primer pin de inmunidad en la competencia.

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¿Tuto Patiño ganó pin de inmunidad en MasterChef Celebrity?

El participante logró llevarse este reconocimiento en MasterChef Celebrity luego de hacer una gran preparación con arroz junto a la influenciadora Pautips.

tuto patiño gana pin en masterchef celebrity

Los dos lograron hacer un gran dúo y convencer con su receta a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Esta pareja junto con Sebastián Villalobos y Emiro Navarro obtuvieron la victoria y lograron garantizar una semana más en el juego.

Luego de la entrega del pin de inmunidad, que les hizo la presentadora Claudia Bahamón, el actor no pudo contener las lágrimas por su triunfo y conmover a muchos.

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¿Por qué Tuto Patiño lloró en MasterChef Celebrity?

Después de su llanto en MasterChef Celebrity, el actor estuvo en el programa matutino 'Buen Día, Colombia', donde fue interrogado al respecto y este sorprendió al confesar la razón detrás de su llanto.

tuto patiño llora en masterchef celebrity

Según explicó antes de comenzar la competencia presentó por primera vez ansi*dad, por lo que, cuando inició las grabaciones estaba lidiando con esta enfermedad, la cual nunca había experimentado.

"Cuando llega MasterChef empiezan los periodos de ansi*dad (...) y cuando me gané el pin dije 'no lo puedo creer, que yo haya hecho esto" y que detrás de cámaras estos manes me digan que ese arroaz estaba espectacular yo más me puse a llorar", expresó.

Asimismo, indicó que su mamá le dijo que no fuera a llorar, pero él no pudo contenerse, pues fue un logro muy importante en medio de todo lo que estaba viviendo en ese momento en su vida.


Luego de su confesión, sus fanáticos reaccionaron y resaltaron aún más su victoria, llenándolo de felicitaciones por su desempeño.

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Por ahora, el actor continúa dando lo mejor de él en la competencia para poder seguir avanzando, convirtiéndose en uno de los favoritos de la cocina más grande del mundo.

Recuerda que puedes verlo de lunes a viernes a las 9 p.m. y los domingos a las 8 p.m. por el Canal RCN.

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