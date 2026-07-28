Perrita se hace viral por hacer caso solo cuando le hablan en acento costeño | VIDEO

Una perrita adoptada se convirtió en sensación en redes sociales luego de protagonizar un curioso momento al parecer responder únicamente cuando le hablan con acento costeño. El comportamiento de la mascota llamó la atención de sus dueños, quienes decidieron grabar la reacción que tiene ante esta particular forma de comunicación.

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¿Qué muestra el video de la perrita que solo parece entender el acento costeño?

La curiosa reacción de una perrita adoptada se convirtió en todo un fenómeno en redes sociales, luego de que la influenciadora colombiana Alejandra Villeta, su nueva dueña, descubriera que su mascota parece responder únicamente cuando le hablan con acento costeño.

La perrita que conquistó las redes por reaccionar solo al acento costeño. (Foto Freepik).

Según contó la mujer, por medio de un corto audiovisual que ya es viral en diferentes plataformas digitales, la perrita había vivido anteriormente en Barranquilla, por lo que sus antiguos dueños le hablaban con las expresiones y la entonación características de la Costa Caribe.

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Con el paso del tiempo, su nueva familia notó que al darle órdenes con un acento neutro la mascota permanecía quieta, pero cuando cambiaban la forma de hablar y usaban el tono costeño, la perrita reaccionaba y obedecía.

“Oigan, yo les conté que tengo una perrita que adopté, que era de Barranquilla, y acabamos de descubrir que solamente entiende a los patrones, pero hace caso cuando le hablamos en costeño”

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El video llamó la atención de miles de personas, quienes bromearon con que la mascota “extrañaba el costeño” y que llevaba la esencia de Barranquilla incluso después de ser adoptada.

¿Cómo reaccionaron las redes al caso de Dulce María, la perrita costeña?

Tras conocerse la historia, los usuarios en redes sociales llenaron las publicaciones de comentarios en los que bromearon sobre sus supuestas costumbres de la Costa Caribe y destacaron la conexión que la mascota parece mantener con sus orígenes en Barranquilla.

“Dulce María: no hablo cachaco”, “se toma 3 costeñitas diarias y desayuna con arepa e huevo y suero”, “Salió de La Costa, pero La Costa jamás salió de ella”, “Que linda. Bueno soy de quilla y me encanta que Dulce María mantenga su terruño en su corazoncito”, “Dulce María come yuca con suero prima hermana”, fueron algunos de los comentarios.