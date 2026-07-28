Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandro Riaño rompió el silencio tras críticas por su rol como padre: "Con mis hijos no"

Alejandro Riaño respondió a las críticas que ha recibido por su rol como padre tras su separación con Mari Manotas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Riaño respondió a críticas por su rol como padre
Alejandro Riaño pidió respeto por sus hijos. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Riaño volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez por un mensaje en el que respondió a quienes han cuestionado su rol como padre tras su separación.

Artículos relacionados

¿Por qué Alejandro Riaño ha sido duramente criticado por el tema de la paternidad?

A través de sus redes sociales, el creador del personaje Juanpis González aseguró que decidió pronunciarse porque considera que hay un límite que no está dispuesto a permitir.

Si ven a mí no me molesta que hablen de mí porque ya llevó 25 años en este medio. Hubo algo que me molestó y es cuando se meten con mis hijos y la crianza hacia ellos.

El humorista decidió responder a sus 'haters' a través de un video en el que aseguró que colocaba este límite porque no iba a permitir que se hablara mal de su familia y cuestionaran su rol como papá, del cual se siente orgulloso.

Según comentó todo se generó porque se fue de viaje junto a su actual pareja por varios días y muchos empezaron a cuestionarle el hecho de no pasar supuestamente tiempo junto a ellos, dejando toda la responsabilidad en Mari Manotas.

Hay gente que dice este man se fue una semana a un festival con su novia y dejó a la mamá cuidándolos sola.

¿Qué ha dicho Alejandro Riaño sobre su relación con Carlota Ackerman?
Alejandro Riaño se pronunció ante cuestionamiento sobre su rol como papá. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo respondió Alejandro Estrada a las críticas por su rol como papá?

En su publicación, Riaño explicó que, como ocurre en muchas familias, comparte la crianza de sus hijos y, por esa razón, hay semanas en las que están con él y otras en las que permanecen con su madre.

Hay semanas en las que mis hijos están conmigo y otras en las que no. Esa es la realidad de muchas familias.

El humorista aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes lo han juzgado, asegurando que una separación no determina la calidad de un padre.

La separación no te hace peor padre. Lo que realmente define a un padre es el amor, el tiempo, la presencia y la forma en la que acompaña a sus hijos cuando están juntos.

Riaño también afirmó que muchas personas opinan sin conocer la realidad que vive cada familia y pidió empatía frente a decisiones que, según dijo, suelen ser complejas.

El humorista agregó que tanto él como la madre de sus hijos han buscado afrontar esta nueva etapa con respeto y priorizando el bienestar de los menores.

Nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro. Pero eso es un tema nuestro que haremos con todo el amor como lo hemos hecho hasta ahora.

¿Cómo es la relación de Alejandro Riaño con su expareja María Manotas?

El humorista dejó claro en su mensaje que tanto él como su expareja son papás presentes y están al tanto de todo lo que sucede con sus hijos.

Soy un papá presente y ella es una mamá presente, tenemos excelente comunicación y aunque tenemos nuestros conflictos nunca lo hacemos delante de ellos.

Asimismo, pidió a las personas que lo criticaban que investigaran antes de lanzarle juicios de valor y cuestionar su rol de papá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Westcol tiene VIH? El streamer reaccionó a los rumores sobre su estado de salud. Westcol

¿Westcol padece de VIH? Esto respondió el streamer tras los rumores sobre su estado de salud

Un rumor sobre la salud de Westcol se hizo viral en redes y el streamer reaccionó con un mensaje en X.

¿Cuál es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques en su rostro? Esto confesó en sus redes Andrea Valdiri

¿Cuál es la razón por la que Andrea Valdiri se hace retoques en su rostro? Esto confesó en sus redes

La influenciadora aclaró por qué se realiza retoques en su rostro, mostrando detalles de su nuevo procedimiento.

Paola Turbay reveló el difícil momento que vivió en Europa: le robaron todas sus pertenencias Paola Turbay

Paola Turbay fue víctima de un grave robo durante sus vacaciones; esto reveló

Paola Turbay contó que le robaron maletas, morrales y pasaportes durante un viaje por Europa.

Lo más superlike

Katy Perry vive incómodo momento en plena presentación. Viral

Katy Perry protagonizó incómodo momento al querer llegar al escenario dentro de una botella gigante

Katy Perry vivió un incómodo episodio en Malta cuando intentó llegar al escenario con la ayuda del público.

Anuel habría lanzado pulla a Karol G Karol G

Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

Claudia Bahamón anunció sanción a participante Claudia Bahamón

Claudia Bahamón anunció el castigo que recibirá un participante de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

El matcha se ha popularizado entre los creadores de contenido. Isabella Ladera

¿Cuáles son los beneficios del matcha, bebida que toma Isabella Ladera y que ya es tendencia mundial?

Cristian Castro habló de la participación de Shakira en el Mundial 2026. Shakira

Cristian Castro lanzó indirecta a Shakira tras su participación en el Mundial 2026; esto dijo