Alejandro Riaño rompió el silencio tras críticas por su rol como padre: "Con mis hijos no"

Alejandro Riaño volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez por un mensaje en el que respondió a quienes han cuestionado su rol como padre tras su separación.

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¿Por qué Alejandro Riaño ha sido duramente criticado por el tema de la paternidad?

A través de sus redes sociales, el creador del personaje Juanpis González aseguró que decidió pronunciarse porque considera que hay un límite que no está dispuesto a permitir.

Si ven a mí no me molesta que hablen de mí porque ya llevó 25 años en este medio. Hubo algo que me molestó y es cuando se meten con mis hijos y la crianza hacia ellos.

El humorista decidió responder a sus 'haters' a través de un video en el que aseguró que colocaba este límite porque no iba a permitir que se hablara mal de su familia y cuestionaran su rol como papá, del cual se siente orgulloso.

Según comentó todo se generó porque se fue de viaje junto a su actual pareja por varios días y muchos empezaron a cuestionarle el hecho de no pasar supuestamente tiempo junto a ellos, dejando toda la responsabilidad en Mari Manotas.

Hay gente que dice este man se fue una semana a un festival con su novia y dejó a la mamá cuidándolos sola.

Alejandro Riaño se pronunció ante cuestionamiento sobre su rol como papá. (Foto del Canal RCN)

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¿Cómo respondió Alejandro Estrada a las críticas por su rol como papá?

En su publicación, Riaño explicó que, como ocurre en muchas familias, comparte la crianza de sus hijos y, por esa razón, hay semanas en las que están con él y otras en las que permanecen con su madre.

Hay semanas en las que mis hijos están conmigo y otras en las que no. Esa es la realidad de muchas familias.

El humorista aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes lo han juzgado, asegurando que una separación no determina la calidad de un padre.

La separación no te hace peor padre. Lo que realmente define a un padre es el amor, el tiempo, la presencia y la forma en la que acompaña a sus hijos cuando están juntos.

Riaño también afirmó que muchas personas opinan sin conocer la realidad que vive cada familia y pidió empatía frente a decisiones que, según dijo, suelen ser complejas.

El humorista agregó que tanto él como la madre de sus hijos han buscado afrontar esta nueva etapa con respeto y priorizando el bienestar de los menores.

Nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro. Pero eso es un tema nuestro que haremos con todo el amor como lo hemos hecho hasta ahora.

¿Cómo es la relación de Alejandro Riaño con su expareja María Manotas?

El humorista dejó claro en su mensaje que tanto él como su expareja son papás presentes y están al tanto de todo lo que sucede con sus hijos.

Soy un papá presente y ella es una mamá presente, tenemos excelente comunicación y aunque tenemos nuestros conflictos nunca lo hacemos delante de ellos.

Asimismo, pidió a las personas que lo criticaban que investigaran antes de lanzarle juicios de valor y cuestionar su rol de papá.