Famoso cantante fue rechazado por una fan que subió a la tarima: video causa revuelo
Tras la viralización del momento, la joven decidió pronunciarse y contar su versión de los hechos de su desplante al cantante.
El nombre del famoso cantante estadounidense Usher Raymond, mejor conocido como Usher ha estado en el foco mediático luego de lo que le pasó con una fanática que subió al escenario.
¿Qué pasó entre Usher y una fanática que subió a la tarima?
Durante una presentación de The R&B Tour, gira que Usher comparte con Chris Brown, el cantante invitó a una asistente al escenario para participar en una de las dinámicas más populares de su espectáculo.
La actividad incluía una interpretación cercana y un baile sobre una cama que forma parte de la escenografía. Sin embargo, cuando el artista intentó acercarse, la joven dio un paso atrás y mantuvo una postura que evidenciaba incomodidad.
Al notar la situación, Usher interrumpió el momento e hizo una señal para que su equipo acompañara a la fan fuera de la tarima y continuó con el concierto.
¿Qué respondió la joven que rechazó al cantante Usher en concierto?
El episodio generó miles de reacciones en redes. Mientras algunos usuarios interpretaron la escena como un rechazo hacia Usher, otros defendieron tanto la decisión de la fan a sentirse incómoda y establecer sus propios límites.
Precisamente, la joven, identificada como Gabrielle Cheyenne, utilizó sus redes sociales para responder a quienes aseguraban que había rechazado al cantante.
Según explicó, cuando fue elegida para subir al escenario nunca le informaron en qué consistía la dinámica.
"¡No te dicen por qué vas a subir ahí! ¿Querían que subiera ahí y me acostar* con él?"
Gabrielle también rechazó los comentarios ofensivos que recibió tras viralizarse el video y aseguró que muchas personas la estaban juzgando sin conocer lo que realmente ocurrió.
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"¡No van a insultarme y faltarme al respeto en internet y esperar que me quede tranquila! No crean que van a intimidarme por una experiencia que ustedes no vivieron", añadió.