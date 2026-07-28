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El detalle de la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM que llamó la atención

Revelan cómo es la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM y los detalles no pasaron desapercibidos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El rincón de la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM que se llevó todas las miradas.
El rincón de la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM que se llevó todas las miradas. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris | Freepik).

La habitación del hijo de Blessd y Manuela QM llamó la atención en redes sociales por su decoración, el mobiliario y los detalles elegidos para el espacio del pequeño. La fotografía compartida por la joven influenciadora permitió a los internautas conocer uno de los rincones más enternecedores del importante lugar dentro de su hogar.

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¿Cómo luce la habitación del hijo de Blessd y Manuela QM?

La habitación de Caleb, hijo del cantante urbano Blessd y la influenciadora Manuela QM, despertó la curiosidad de sus seguidores luego de que la joven compartiera por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una fotografía que dejó ver parte del lugar.

¿Cómo celebró Manuela QM el primer mes de su bebé Caleb?
Manuela QM protege la identidad de su bebé / (Foto de Freepik)

Aunque la creadora de contenido no reveló todo el lugar, sí enseñó uno de los rincones que más llamó la atención de la habitación de su hijo Caleb, pues en este destacó un mueble donde organizaron gran parte de sus juguetes.

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De esta manera, a través de una fotografía compartida en sus redes sociales, la creadora de contenido dejó ver un espacio lleno de detalles infantiles, con estanterías de madera en las que sobresalen figuras de personajes de Toy Story, como Woody y Buzz Lightyear, además de juguetes didácticos, trenes, animales, bloques de aprendizaje y peluches de diferentes tamaños.

Según se aprecia en el lugar, la combinación de colores y la cuidadosa distribución de cada elemento habría sido pensado para acompañar el crecimiento y los primeros meses de vida del hijo de la influenciadora y el cantante Blessd, quien a medida que avanza el tiempo comienza a explorar el mundo por medio de actividades didácticas.

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Por ahora, la influenciadora no ha mostrado más imágenes ni ha entregado nuevos detalles sobre la habitación de Caleb, por lo que el resto del espacio sigue siendo un misterio para sus seguidores.

¿Cuándo nació Caleb, el hijo de Manuela QM y Blessd?

El pasado 11 de junio de 2026 Blessd sorprendió a sus cientos de seguidores con un carrete de fotografías con el que anunció el nacimiento de su hijo Caleb junto a un emotivo mensaje en el que expresó: "Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día De mi vida".

Las primeras fotos del bebé de Manuela QM que enternecieron a sus seguidores
Así presentó Manuela QM a su bebé tras regresar a casa. (Fotos: AFP y Freepik)
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