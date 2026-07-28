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¿Westcol padece de VIH? Esto respondió el streamer tras los rumores sobre su estado de salud

Un rumor sobre la salud de Westcol se hizo viral en redes y el streamer reaccionó con un mensaje en X.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Westcol tiene VIH? El streamer reaccionó a los rumores sobre su estado de salud.
¿Westcol tiene VIH? Esto respondió el streamer tras los rumores sobre su estado de salud (Foto freepik) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

En las últimas horas, el streamer colombiano Westcol volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez por un rumor relacionado con su estado de salud.

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Una publicación que comenzó a circular en X generó miles de reacciones al afirmar que el creador de contenido se habría realizado una prueba de VIH tras un supuesto episodio ocurrido durante su viaje a Ibiza.

La publicación se difundió rápidamente entre los usuarios de la red social, lo que llevó al propio streamer a pronunciarse sobre el tema y aclarar la situación.

Westcol reaccionó al rumor que afirmaba que tendría VIH: esto respondió
Westcol reaccionó a los rumores sobre su estado de salud (Foto Arturo Holmes / afp)

¿Cuál era el rumor sobre Westcol y una enfermedad de VIH?

El pasado 27 de julio, una cuenta dedicada a compartir contenido relacionado con Westcol publicó un fragmento de un video en el que el streamer aparecía realizándose un examen médico.

Junto al video, el usuario aseguró que el creador de contenido se estaba practicando una prueba de VIH después de haber sostenido relaciones privadas con dos mujeres durante su estadía en Ibiza.

“Desgarrador. Westcol realizándose pruebas de VIH después de f*ll*r con dos pr*st*t*t*s en Ibiza”

La publicación se volvió viral en pocas horas y superó los 3,5 millones de visualizaciones, generando todo tipo de comentarios y especulaciones sobre la salud del colombiano.

Sin embargo, la información difundida en el tuit no correspondía con el procedimiento médico que realmente aparecía en el video.

El streamer respondió tras viralizarse un rumor sobre su estado de salud
Se viralizó un rumor sobre la salud de Westcol y el streamer no tardó en responder (Foto Tommaso Boddi / AFP)

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¿Qué respondió Westcol ante el rumor falso del VIH?

Luego de que el rumor comenzara a ganar fuerza, Westcol reaccionó directamente desde su cuenta de X respondiendo a la publicación que originó la controversia.

El streamer fue breve y escribió: "uy brother"

Aunque no dio una explicación extensa, su respuesta dejó ver su sorpresa frente a las afirmaciones que comenzaron a circular sobre su estado de salud.

Posteriormente, se conoció que el examen que aparecía en el video no era una prueba de VIH.

En realidad, Westcol se encontraba realizándose una pletismografía corporal, un estudio que se practica dentro de una cabina sellada y que sirve para evaluar la función pulmonar, midiendo el volumen de los pulmones y la capacidad respiratoria.

Tras la respuesta de Westcol, el usuario que comenzó el rumor le pidió disculpas en un comentario.

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