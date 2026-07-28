El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante quien dejó una gran habilidad en el campo artístico a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, fuentes internacionales han revelado que falleció en medio de un crítico hecho y las respectivas autoridades se encuentran bajo las investigaciones al respecto.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció?

El nombre de Sergio ‘Checo’ Padilla se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por confirmarse su lamentable fallecimiento,

Así se confirmó el fallecimiento de Sergio ‘Checo’ Padilla. | Foto: Freepik

El hecho del fallecimiento del cantante ocurrió en la mañana del pasado lunes 27 de julio en el que se confirmó que perdió la vida en medio de un crítico hecho, pues, fue mediante un asalt#.

La noticia fue principalmente confirmada por parte de varios comunicados compartidos por varios medios internacionales como ‘El Heraldo’ y, también, por parte de ‘Latinus’, quien expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram:

“El músico Sergio ‘Checo’ Padilla, murió durante un presunto asalto mientras circulaba en el municipio de Ecatep, Estado de México. Confirmó su nieto Jonathan Padilla”.

También lo confirmó el nieto del cantante mediante un nostálgico video compartido mediante las redes sociales en el que compartió todos los detalles acerca de su lamentable fallecimiento.

Por el momento, las respectivas autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones que se deben tener en cuenta al respecto por el crítico hecho en el que falleció el cantante.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Sergio ‘Checo’ Padilla?

Cabe destacar que el cantante dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

¿Quién fue Sergio ‘Checo’ Padilla? | Foto: Freepik

Además, el género principal en el que Checo adquirió gran acogida a lo largo de su carrera profesional fue el regional mexicano.

Así también, el artista de 72 años tuvo la oportunidad de participar en el programa ‘Buenos Días’ durante varios años en el que demostró su gran talento para la música.