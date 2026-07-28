Exarquero sorprendió a Tom Holland con particular regalo en la promoción de su nueva película | VIDEO

El exarquero mexicano, Jorge Campos, sorprendió al actor Tom Holland con un inesperado regalo en medio de su gira promocional por México de su nueva película del hombre araña: Spider-Man: Brand New Day.

Tom Holland se encuentra promocionando la cuarta entrega de Spiderman. (Foto: Sujit Jaiswal/AFP)

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¿Desde cuándo se encuentra Tom Holland en México?

El elenco de la cuarta entrega de esta saga se encuentra desde el pasado 20 de julio recorriendo algunas ciudades del país presentando el nuevo filme y compartiendo con sus seguidores.

Holland tuvo un encuentro inesperado con Campos, quien le obsequió una de las míticas playeras que usó en la selección nacional y que se hicieron famosas por sus diseños coloridos. El protagonista quedó encantado y compartió el momento en sus redes sociales.

Spider-Man: Brand New Day se estrena el próximo 29 de julio en todo el mundo. (Foto: Michael Tran/AFP)

¿Cuándo será el estreno de la nueva película del hombre araña protagonizada por Tom Holland?

El estreno de la película está programado para el próximo 29 de julio en salas de cine de todo el mundo.

Se trata de un proyecto ambicioso que enfrentó varios contratiempos durante su rodaje. Uno de los más comentados fue el accidente que sufrió Holland al golpearse la cabeza por la falla de un cable de seguridad, lo que retrasó la producción por dos semanas.

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A pesar de ello, la cinta promete ser una de las más exitosas de la saga y se espera que recaude más de 180 millones de dólares en su primer fin de semana, compitiendo directamente con estrenos como Toy Story 5 y La Odisea de Christopher Nolan.

La cuarta entrega del arácnido llega con altas expectativas tanto de la crítica como del público. Los especialistas señalan que la película podría convertirse en uno de los mayores éxitos del año, gracias a su mezcla de acción, efectos visuales y un guion que promete profundizar en la evolución del personaje.

Entre tanto, unos fanáticos que también le dieron un regalo al actor en una de las convenciones de la película, podrían enfrentar cargos y multas de parte de las autoridades debido a que le entregaron una bandera mexicana modificada con elementos alusivos al Hombre Araña.

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Según los reportes oficiales, estarían incurriendo en una falta grave por modificar los símbolos patrios que será sancionada conforme a la normativa vigente.

El actor no se ha referido al incidente y ha preferido mantener silencio, enfocándose únicamente en la promoción de su nueva película.