Nació la nieta de Daddy Yankee: revelaron las primeras fotos

La hija del cantante Jesaaelys Ayala sorprendió a sus miles de fanáticos al revelar el nacimiento de su hija Eira del Mar, fruto de su relación con Carlos Olmo.

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¿Ya nació la nieta de Daddy Yankee?

La joven compartió un carrusel con fotografías a través de su cuenta de Instagram del día del parto de su pequeña, dándole la bienvenida al mundo.

"Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición", escribió en la descripción de la publicación.



Asimismo, compartió un video en el que mostró cómo vivió el día del parto, detallando que, aunque intentó por tenerla de forma natural, tuvo que darla a luz por medio de cesárea.

"Nunca bajó por mas que intentamos. Aceptamos la voluntad de Dios y gracias a Él nuestra hija está saludable. Agradezco también al personal de sala de parto y de maternidad en el hospital por cuidar no tan solo de mi pero de mi hija también. Dios les multiplique todo lo bueno", agregó.

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Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y aplausos por la nueva integrante de la familia.

Todavía no dejó ver el rostro de la bebé, pero se espera que pronto pueda presentarla oficialmente y mostrar a quién se parece.

Cabe destacar que la joven mantuvo al tanto a sus fanáticos de su proceso de embarazo compartiendo constantemente detalles de cómo vivió esta etapa en su vida.

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¿Daddy Yankee no conocerá a su nieta?

El artista y su hija Jesaaelys Ayala se distanciaron luego del pleito legal que empezó entre él y su exesposa Mireddys González, donde la joven tomó partido por su madre.

Actualmente se desconoce cómo sigue su relación, pero no se les ha vuelto a ver juntos, por lo que, se cree que siguen sin hablarse, razón por la que el artista no conocería pronto a su nieta.

Es importante detallar que, sería la segunda vez en que el artista se convierte en abuelo, pues su hijo Jeremy Ayala dio a entender que era padre, pero poco se sabe debido a que suelen ser muy reservados con su vida personal.