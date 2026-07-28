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Shakira fue captada con su ex Antonio de la Rúa, ¿renació el amor?

La artista Shakira y su exnovio Antonio de la Rúa han causado revuelo en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
shakira con antonio de la rua
Shakira se dejó ver con Antonio de la Rúa/AFP

La cantante Shakira fue captada nuevamente junto con su expareja Antonio de la Rúa causando revuelo entre sus millones de fanáticos.

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¿Shakira volvió con Antonio de la Rúa?

El empresario y desarrollador turístico George Nader fue el responsable de compartir la fotografía de la artista junto al argentino, quienes están también con el hermano de la cantante Tonino Mebarak.

shakira fue vista con antonio de la rua

En la instantánea se ven muy casuales, al parecer, en un lujoso restaurante, donde todos están posando sonrientes a la cámara.

Si bien a ambos se les ha visto juntos en varias ocasiones en los últimos años, en esta ocasión han generado mayor intriga al dejarse ver por primera vez posando a la cámara.


Cabe destacar que, como bien se conoce, ambos están trabajando juntos nuevamente luego del largo romance que tuvieron y que la barranquillera se separa del exfutbolista Gerard Piqué.

Aunque muchos saben de esta relación laboral entre ellos, otros han destacado que quizás se estén acercando de otra manera nuevamente, avivando rumores de una posible reconciliación.

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¿Cómo fue la relación de Shakira y Antonio de la Rúa?

Los famosos se conocieron en Argentina tras amigos en común y ambos quedaron flechados logrando formar un noviazgo.

shakira con antonio de la rua en restaurante

Tuvieron una relación de 11 años, pero esta llegó a su fin en el año 2010, donde aparentemente habían quedado en buenos términos.

Sin embargo, en el 2012 Antonio de la Rúa sorprendió al demandar a Shakira por 100 millones de dólares, argumentando que la artista había incumplido uno de sus acuerdos laborales, pues él fue también su mánager por varios años.

Dicho pleito legal fue desestimado, pero luego se conoció que ambos seguían sosteniendo una gran amistad, tanto así que de la Rúa aceptó testificar a favor de la cantante en su lío legal con la Hacienda española.

Con esto, la cantante y el empresario siguen demostrando que su relación ha superado diferentes obstáculos, por lo que, muchos guardan la esperanza de que puedan volver a estar juntos.

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Por ahora, la cantante Shakira sigue enfocada en su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha tenido un gran recibimiento.

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