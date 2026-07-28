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Motociclista quedó atrapado en cemento fresco durante una obra en Bogotá: video es viral

Motociclista quiso "pasarse de vivo" para evitar el trancón, pero terminó con su moto completamente atrapada en cemento fresco.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Motociclista atrapado en cemento fresco
Motociclista fue grabado cuando quedó atrapado en calle con cemento fresco. (Fotos Freepik e IA)

Las imprudencias en las vías constantemente dan de qué hablar en redes sociales. En esta oportunidad, un motociclista quedó atrapado en cemento fresco luego de ingresar a una zona de obras.

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Motociclista quiso evitar un trancón y terminó atrapado en cemento fresco

Un motociclista protagonizó una insólita escena en Bogotá luego de intentar evadir un trancón utilizando un tramo restringido por obras de TransMilenio.

El hecho al parecer ocurrió sobre la Autopista Sur y quedó registrado en un video que otro conductor grabó y compartió en sus redes sociales. Como era de esperarse este video rápidamente comenzó a viralizarse.

Aparentemente, el motociclista hizo caso omiso a la señalización de la obra y avanzó por un tramo donde el concreto acababa de ser fundido. Como consecuencia, las llantas quedaron hundidas en la mezcla, impidiéndole continuar su recorrido.

Motociclista quedó atrapado en cemento
Imagen de referencia de lo que le pasó a motociclista tras quedar atrapado en cemento fresco en Bogotá. (Foto IA)

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¿Qué reacciones ha provocado el video de hombre que atascó su moto en cemento fresco?

En la grabación se aprecia al motociclista intentando sacar su vehículo por sus propios medios con gran desesperación y aunque hizo todos los esfuerzos resultaron insuficientes debido a que la motocicleta permanecía completamente atascada.

El video no muestra cómo terminó la situación, por lo que no se conoce si fue necesaria maquinaria o personal de la obra para retirar el vehículo.

Las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas y provocaron una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos se lo tomaron con humor, otros criticaron al motociclista por intentar "pasarse de vivo" para evitar el tráfico.

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¿De cuánto es la multa por cometer ese tipo de imprudencia en Bogotá?

Hasta el momento tampoco se conoce si el conductor recibió algún tipo de sanción por ingresar a una zona restringida o si tuvo que responder por los daños ocasionados.

Es importante resaltar que, ingresar sin autorización a los carriles exclusivos de TransMilenio no solo pone en riesgo la movilidad de la ciudad, sino que también puede generar importantes multas económicas para los conductores.

En Bogotá, esta conducta está contemplada como la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, por lo que quienes sean sorprendidos circulando por estas calzadas deberán asumir una multa que, para 2026, asciende a $633.200.

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