Se viraliza reacción de unos gatos durante el terremoto de Japón, ¿lo anticiparon?

Un video grabado en Japón durante el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu se volvió viral en redes sociales por la inesperada reacción de varios gatos.

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¿Qué se sabe del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón el 28 de julio?

Japón volvió a enfrentarse este martes a la fuerza de la naturaleza. Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la isla de Kyushu, con epicentro bajo la prefectura de Kumamoto y una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en varias ciudades del sur del país y activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Además, la Agencia Meteorológica de Japón a emitió una alerta por posible tsunami para algunas zonas costeras, la cual fue levantada posteriormente tras confirmar que no se registraron olas de gran magnitud.

Imagen de referencia sobre la reacción de gatos a terremotos. (Foto IA)

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¿Cuál es el video viral de la reacción de unos gatos al terremoto en Japón?

En medio de la emergencia comenzaron a circular decenas de videos captados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares.

Entre ellos, uno llamó especialmente la atención: el registro de un grupo de gatos que reaccionó de forma inusual justo cuando el terremoto comenzaba.

En las imágenes se observa a un grupo de felinos alterarse mientras el lugar comienza a estremecerse. Algunos levantan la cabeza, otros se muestran inquietos y buscan desplazarse rápidamente.



Estos comportamientos llevaron a muchos internautas a preguntarse si los animales son capaces de detectar un terremoto antes que los seres humanos.

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¿Los gatos y mascotas pueden anticipar un terremoto?

La idea de que los animales pueden "predecir" terremotos existe desde hace siglos. En diferentes países se han reportado casos de perros que ladran sin motivo aparente, aves que abandonan una zona o gatos que modifican su comportamiento poco antes de un sismo.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia científica que confirme que los animales tengan la capacidad de anticipar un terremoto con horas o días de anticipación.

Lo que sí consideran posible varios investigadores es que algunas especies perciban señales físicas que pasan desapercibidas para las personas.

Los gatos, por ejemplo, cuentan con un oído mucho más desarrollado que el humano y una gran sensibilidad a las vibraciones, lo que podría permitirles detectar cambios en su entorno instantes antes de que el movimiento fuerte sea perceptible.