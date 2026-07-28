Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Se viraliza reacción de unos gatos durante el terremoto de Japón, ¿lo anticiparon?

La reacción de unos gatos durante el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió Japón se volvió viral en redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reacción de gatos a terremoto en Japón
Terremoto sacudió isla de Japón y video es viral. (Fotos Freepik e IA)

Un video grabado en Japón durante el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu se volvió viral en redes sociales por la inesperada reacción de varios gatos.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón el 28 de julio?

Japón volvió a enfrentarse este martes a la fuerza de la naturaleza. Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la isla de Kyushu, con epicentro bajo la prefectura de Kumamoto y una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en varias ciudades del sur del país y activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Además, la Agencia Meteorológica de Japón a emitió una alerta por posible tsunami para algunas zonas costeras, la cual fue levantada posteriormente tras confirmar que no se registraron olas de gran magnitud.

Terremoto sacudió isla de Japón y video es viral
Imagen de referencia sobre la reacción de gatos a terremotos. (Foto IA)

Artículos relacionados

¿Cuál es el video viral de la reacción de unos gatos al terremoto en Japón?

En medio de la emergencia comenzaron a circular decenas de videos captados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares.

Entre ellos, uno llamó especialmente la atención: el registro de un grupo de gatos que reaccionó de forma inusual justo cuando el terremoto comenzaba.

En las imágenes se observa a un grupo de felinos alterarse mientras el lugar comienza a estremecerse. Algunos levantan la cabeza, otros se muestran inquietos y buscan desplazarse rápidamente.


Estos comportamientos llevaron a muchos internautas a preguntarse si los animales son capaces de detectar un terremoto antes que los seres humanos.

Artículos relacionados

¿Los gatos y mascotas pueden anticipar un terremoto?

La idea de que los animales pueden "predecir" terremotos existe desde hace siglos. En diferentes países se han reportado casos de perros que ladran sin motivo aparente, aves que abandonan una zona o gatos que modifican su comportamiento poco antes de un sismo.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia científica que confirme que los animales tengan la capacidad de anticipar un terremoto con horas o días de anticipación.

Lo que sí consideran posible varios investigadores es que algunas especies perciban señales físicas que pasan desapercibidas para las personas.

Los gatos, por ejemplo, cuentan con un oído mucho más desarrollado que el humano y una gran sensibilidad a las vibraciones, lo que podría permitirles detectar cambios en su entorno instantes antes de que el movimiento fuerte sea perceptible.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Duelo en el fútbol, murió destacado futbolista tras grave accidente automovilístico: así se confirmó Talento internacional

Duelo en el fútbol, murió destacado futbolista tras grave accidente automovilístico: así se confirmó

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse la muerte de un jugador a causa de un trágico accidente.

Se registró un nuevo temblor en Perú este martes 28 de julio: ¿cuál fue su magnitud? Viral

Se registró un nuevo temblor en Perú este martes 28 de julio: ¿cuál fue su magnitud?

El Servicio Geológico reportó un nuevo sismo en Perú este martes 28 de julio en medio del terremoto ocurrido en Japón.

terremoto en japon Viral

Fuerte terremoto sacudió a Japón este martes 28 de julio, ¿cuánto fue su magnitud?

Temblor en Japón ha dejado decenas de heridos y derrumbes de edificios. Así registraron los movimientos de la tierra en redes sociales.

Lo más superlike

Talento internacional

¡Luto en el fútbol! Murió exjugador del Real Madrid tras luchar contra enfermedad terminal

El exfutbolista llevaba varios años luchando contra una enfermedad y su fallecimiento genera conmoción.

Ellas son las guapas hijas de Marcela Carvajal, participante de MasterChef Celebrity: así lucen MasterChef Celebrity Colombia

Ellas son las guapas hijas de Marcela Carvajal, participante de MasterChef Celebrity: así lucen

Daddy yankee es abuelo Daddy Yankee

Nació la nieta de Daddy Yankee: revelaron las primeras fotos

Tom Holland fue sorprendido por exfutbolista en su viaje a México. Talento internacional

Exarquero sorprendió a Tom Holland con particular regalo en la promoción de su nueva película | VIDEO

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo