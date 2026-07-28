Luis Alfonso confesó que ya no puede tener hijos y explicó el motivo

Luis Alfonso generó sorpresa entre sus seguidores al contar un detalle personal sobre su vida familiar. El cantante reconocido cantante de música popular reveló que ya no puede tener hijos y explicó la razón por la que esta etapa de su vida tomó un rumbo diferente.

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¿Por qué Luis Alfonso ya no puede tener hijos?

En entrevista con Los 40, Luis Alfonso sorprendió al revelar que desde hace varios años tomó la decisión de no tener más hijos. El cantante explicó que se sometió a una vasectomía hace aproximadamente cinco años y contó detalles del procedimiento para aclarar por qué actualmente no podría convertirse nuevamente en padre de forma natural.

Luis Alfonso contó el motivo por el que decidió no tener más hijos. (Foto Canal RCN).

Durante la conversación, el artista explicó que en su caso no se trató de una simple ligadura, sino de una intervención en la que sus conductos fueron cortados y cauterizados. Por esta razón, mencionó que una posible reversión del procedimiento podría no ser sencilla.

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Aunque reconoció que en un principio tuvo dudas antes de realizarse la operación por temor a que afectara su vida con su pareja, aseguró que ocurrió todo lo contrario. El cantante de música popular afirmó que su experiencia después de la vasectomía ha sido positiva y destacó que su relación de pareja cambió para bien.

“Yo hubiera sabido que eso era tan ch*mba, me hubiera operado desde pequeño. Yo no me quería hacer eso, porque me daba miedo que no me funcionara, pero quedé bien”, confesó.

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¿Cuántos hijos tiene Luis Alfonso con su esposa Luisa Pulgarín?

La historia de amor entre Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín también se ha construido alrededor de su familia. Actualmente, la pareja de famosos comparte su vida junto a sus tres hijos: Jerónimo, quien es hijo de Luisa; Laura, hija del cantante; y Agustín, el menor de la familia, fruto de la relación entre ambos.

Aunque cada uno llegó a la vida de la pareja de una manera diferente, los tres hacen parte del hogar que han formado juntos.