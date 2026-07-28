La Liendra modificó su cuerpo y dejó sorprendidos a sus seguidores: aquí el resultado

La Liendra llamó la atención de sus seguidores luego de mostrar el resultado de una modificación en su cuerpo. El creador de contenido compartió detalles de su cambio físico con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) y sorprendió a su fanaticada en redes sociales.

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¿Qué resultado obtuvo La Liendra al modificar su cuerpo con Inteligencia Artificial?

El creador de contenido colombiano La Liendra sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al publicar una fotografía suya que sin duda alguna llamó la atención, pues en esta mostró una versión modificada y mejorada de su cuerpo.

¿Cómo se vería La Liendra con más músculos? Así quedó tras usar IA. (Foto Canal RCN).

La fotografía, tomada durante sus vacaciones junto a su novia Dani Duke, habría sido editada con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). En ella, el influencer aparece en la playa con un torso más marcado, mayor definición muscular y abdominales visibles.

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Al parecer, la razón por la que habría modificado la fotografía con esta herramienta tecnológica fue para imaginar cómo luciría con un físico más atlético, generando curiosidad entre sus seguidores por el resultado de la edición.

La publicación rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron al cambio que mostró en la imagen.

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¿Dónde se encuentra vacacionando La Liendra y Dani Duke?

La reconocida pareja de influenciadores La Liendra y Dani Duke decidieron darse unas vacaciones juntos en una paradisiaca playa de Curazao, en donde al parecer se encuentran hospedados en una villa con acceso privado a diferentes zonas naturales, así lo han dejado ver por medio de sus respectivas historias de Instagram, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores.

La Liendra mostró la versión de su cuerpo creada con IA y causó sorpresa en redes. (Foto Canal RCN).

Desde su llegada al paradisiaco lugar, la pareja ha mantenido actualizados a sus seguidores sobre las diferentes actividades que han realizado durante su descanso, entre ellas masajes con vista al mar, o exploraciones de la zona.

Una de sus últimas actualizaciones estuvo enfocada en un extraño suceso que el creador de contenido presenció desde la orilla del mar en donde registró extrañas luces que salían desde las profundidades.