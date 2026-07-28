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¡Luto en el fútbol! Murió exjugador del Real Madrid tras luchar contra enfermedad terminal

El exfutbolista llevaba varios años luchando contra una enfermedad y su fallecimiento genera conmoción.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
El jugador venía luchando contra una enfermedad terminal. (AFP: Dan Mullan y Freepik)

El mundo del fútbol está en shock tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento de un conocido jugador español.

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¿Cuál fue el exjugador del Real Madrid que falleció?

El fútbol español recibió una triste noticia con el fallecimiento de Borja Ferrer Solavera, exjugador del Real Madrid Castilla, quien murió a los 44 años después de enfrentar durante varios años una dura enfermedad.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida entre clubes, aficionados y antiguos compañeros.

El Real Madrid fue una de las instituciones que expresó públicamente su pesar por la muerte del exfutbolista, recordando su paso por la cantera madridista durante la temporada 2002-2003 y enviando sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas.

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¿Cuál fue la causa del fallecimiento del exfutbolista Borja Ferrer?

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento de Borja Ferrer. Sin embargo, medios españoles reportan que el exfutbolista llevaba varios años enfrentando una dura enfermedad que marcó sus últimos años de vida

Al parecer, en 2024 exjugador tuvo que someterse a una intervención quirúrgica cerebral como parte de su tratamiento médico. Desde entonces continuó luchando acompañado por su familia y personas más cercanas.

¿Quién era Borja Ferrer, exfutbolista del Real Madrid que falleció?

Borja Ferrer nació en Cataluña y comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del Xerez Club Deportivo, equipo con el que logró convertirse en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Durante su etapa con el conjunto azulino, el mediocampista hizo parte de una generación histórica que consiguió el ascenso a la Segunda División española en la temporada 2000-2001, uno de los momentos más importantes en la historia reciente del club.

Posteriormente, Ferrer continuó su carrera en diferentes equipos como el Real Madrid Castilla, la SD Ponferradina, el Rayo Vallecano, el Rayo Vallecano B, la UE Castelldefels y el CD Alcalá, donde puso punto final a su etapa como futbolista profesional en 2011.

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