El nombre de Sebastián Vega se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino también, por su participación en MasterChef Celebrity.

Es clave mencionar que el actor no solo se ha destacado por ser uno de los actores más guapos del país, sino también, por su recordado personaje al interpretar al ‘Baby’ en A mano limpia, una producción del Canal RCN.

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¿Cómo lucía Sebastián Vega cuando interpretó a el ‘Baby’ en A mano limpia?

Este fue el personaje de Sebastián Vega en A mano limpia. | Foto: Canal RCN

Es clave recordar que Sebastián Vega adquirió gran visibilidad en su pasado por interpretar a varios personajes y uno de los más recordados por parte de los internautas es el de ‘El Baby’ de A mano Limpia.

Con base en este personaje, los internautas generaron todo tipo de opiniones por parte de los internautas por los distintos sucesos que se llevaron a cabo durante la producción.

Sin duda, el personaje de El Baby se convirtió hace varios años en uno de los preferidos por parte de los televidentes, no solo por todos los acontecimientos que se llevaron a cabo en la producción, sino también, por su belleza, siendo uno de los galanes de la televisión colombiana.

¿Quién es la pareja de Sebastián Vega? | Foto: Canal RCN

¿Quién es la actual pareja de Sebastián Vega y cuántos hijos tiene en la actualidad?

Es clave mencionar que Sebastián Vega no solo se ha destacado por ser uno de los actores más influyentes del país, sino también, por tener una de las relaciones más estables en el campo del entretenimiento.

La esposa de Sebastián Vega se llama Valentina Ochoa, con quien ha tenido la oportunidad de vivir varios acontecimientos a lo largo de su relación.

En la actualidad, la pareja tiene dos hijos llamados: Matías y Luca, quienes se han convertido en sus mayores fuentes de inspiración.

Entre tanto, el actor Sebastián Vega ha tenido la oportunidad de compartir varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por todo lo que comparte en redes sociales junto a su esposa y sus hijos, a quienes ha presumido en varias ocasiones mediante sus redes sociales.