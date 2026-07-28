Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los televidentes se han sorprendido con la participación de todos los famosos, en especial, por el talento gastronómico de la actriz colombiana Marcela Carvajal.

Así también, los internautas han generado una gran variedad de opiniones por la belleza de las dos hijas de Marcela a quienes ha presumido en varias ocasiones mediante sus redes sociales.

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¿Quiénes son las bellas hijas de Marcela Carvajal, participante de MasterChef Celebrity?

Cabe destacar que Marcela Carvajal no solo se ha destacado por ser una destacada actriz, sino también, por todos los sucesos que se han llevado a cabo en la cocina más famosa del país.

Así lucen las hijas de Marcela Carvajal. | Foto: Canal RCN

Así también, Marcela no solo ha adquirido gran visibilidad por ser una reconocida actriz colombiana quien ha participado en varias telenovelas, sino también, por ser una madre ejemplar.

En la actualidad, Marcela es madre de dos hijas llamadas Crystal y Luciana, quienes se han convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración.

En una de las publicaciones que compartió Marcela Carvajal mediante sus redes sociales se evidencia que tiene un especial cariño por sus hijas. También, han cautivado por su belleza y el parecido que tienen con su madre.

Otra de las publicaciones que compartió Marcela, se evidencia que su hija Crystal se graduó hace pocas semanas y, de igual modo, expresó el orgullo que sintió por ella al verla cumplir un importante logro en su vida.

¿Cómo ha sido la participación de Marcela Carvajal en MasterChef Celebrity?

Desde que inició la nueva temporada de MasterChef Celebrity, los internautas han generado diversas opiniones al ver el aprendizaje que cada uno de los famosos ha tenido en la cocina.

Así ha sido la participación de Marcela Carvajal en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Así también, Marcela ha demostrado que tiene una buena amistad con varios de sus compañeros en la cocina y uno de ellos es con Jimmy Vásquez, con quien trabajó recientemente en un reto.

Aunque por el momento se han transmitido pocos capítulos en la cocina de MasterChef Celebrity, los internautas se encuentran bajo la expectativa acerca de todo lo que pueda suceder a medida que cada uno de los participantes adquiera mayores conocimientos gastronómicos.