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Ella es la bella novia de Tuto Patiño, participante de MasterChef Celebrity

Ella es la mujer que logró conquistar el corazón del actor Tuto Patiño, participante de MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
tuto patiño en masterchef celebrity
Esposa de Tuto Patiño/Canal RCN

El actor Tuto Patiño ha logrado acaparar miles de miradas tras su participación en MasterChef Celebrity, tanto así que muchos fanáticos se han interesado no solo por su nivel de cocina, sino también por su vida personal.

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¿Quién es la pareja de Tuto Patiño, participante de MasterChef Celebrity?

El actor se encuentra en una relación sentimental con Ruddy Pineda, quien según evidencia en sus redes sociales es negociante y en una cuenta alterna comparte contenido sobre tips de estilo de vida saludable, crecimiento personal, emprendimiento y similares.

El actor suele ser muy reservado con su vida personal, por lo que, no suele exponerla mucho a la opinión pública.

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De hecho, en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, ha compartido muy poco junto a su novia.

Entre sus publicaciones, reveló un recap de imágenes del primer aniversario que tuvo con su novia en el año 2023, donde se mostró muy enamorado y destacó lo feliz que es a su lado.

"Compartir mi camino contigo es una bendición. Espero sean muchos años más soñando sin límite", escribió en su momento.

Cada vez que comparten contenido juntos suelen recibir varios elogios de sus seguidores, donde destacan la gran pareja que conforman.

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El actor en entrevista en 'Buen Día, Colombia', confesó que su pareja, a quien llama como su esposa, indicó que ella fue un gran apoyo en su proceso tras la competencia, debido a que sufrió de ansiedad.

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¿Cuándo y dónde ver a Tuto Patiño en MasterChef Celebrity?

Al actor Tuto Patiño lo puedes ver todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. y los domingos a las 8 p.m., por medio de la pantalla del Canal RCN.

En la competencia podrás ver el talento del actor para la cocina, quien además ya se ganó su primer pin de inmunidad luego de una gran preparación de arroz junto a la influenciadora Pautips.

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No olvides estar al pendiente de todo lo que ocurre en la cocina más grande del mundo y descubrir cómo seguirá el desempeño del actor en el juego.

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