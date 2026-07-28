Desde el estreno de MasterChef Celebrity, Iván Marín se ha convertido en uno de los participantes más comentados por su personalidad dentro de la competencia.

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¿Cómo respondió Iván Marín a las críticas que ha recibido por su actitud en MasterChef Celebrity?

Cada capítulo de MasterChef Celebrity genera todo tipo de reacciones y conversaciones entre los televidentes e internautas por las personalidades o lo que sucede con algunos participantes.

Uno de ellos ha sido Iván Marín, quien recientemente reveló que ha recibido comentarios por la forma en la que afronta los retos y por algunas de sus reacciones durante la competencia.

El comediante aseguró que muchos lo criticaban por ser "llorón" o muy sentimental en lo que va de la competencia de cocina.

Iván Marín contestó a críticas por su personalidad en MasterChef Celebrity. (Foto de Canal RCN)

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¿Cuál fue la emotiva confesión que hizo Iván Marín, participante de MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, el humorista aseguró que nunca ha ocultado su lado más sensible y que quienes lo siguen desde hace años saben que expresar sus sentimientos siempre ha sido parte de su personalidad.

En su publicación, Marín reconoció que muchas personas lo critican por emocionarse con facilidad, pero dejó claro que no piensa cambiar esa forma de ser.

Para nadie que me siga desde hace tiempo es un secreto que soy bastante sentimental y llorón, de ahí el HT que tanto uso #AhoraDígaloSinLlorar.

El comediante agregó que jamás le ha avergonzado llorar cuando una situación lo conmueve, especialmente si se trata de celebrar los logros o la felicidad de las personas que quiere.

Muchos me odian por eso, pero jamás me ha dado pena que las lágrimas se apoderen de mí cuando ocurre algo que me emociona, mucho menos la felicidad por alguien que amo. Qué montaña rusa de sentimientos es cada capítulo de MasterChef Celebrity.



Finalmente, Iván Marín aseguró que participar en MasterChef Celebrity ha sido una experiencia llena de sentimientos encontrados.

El humorista ha sido abierto en sus redes a hablar sobre su experiencia al participar en MasterChef Celebrity en donde ha dejado claro que ha sido mucho más exigente de lo que imaginaba y que el programa le ha permitido conocerse en facetas que ni él mismo esperaba descubrir.

Asimismo, ha bromeado con el hecho que años atrás en una presentación aseguraba y juraba que nunca participaría en esta competencia de cocina.