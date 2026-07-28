Exparticipante de La Casa de los Famosos defendió a Belinda en la polémica con Kenia Os; ¿qué dijo?

El cantante y exparticipante de La Casa de los Famosos México, Lupillo Rivera, dio sus impresiones sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os y en la que se han visto involucrados sus fandoms.

Lupillo Rivera defendió a Belinda tras polémica con Kenia Os. (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

Artículos relacionados Anuel AA ¿Famoso cantante fue diagnosticado con VIH? Así respondió tras las pruebas que se hicieron virales

El artista se pronunció en sus redes sociales y manifestó que no está de acuerdo con el hate que está recibiendo Belinda y que considera que sus palabras fueron malinterpretadas.

¿Por qué comenzó la polémica entre Belinda, Danna Paola y Kenia Os?

Recordemos que toda la controversia comenzó porque Belinda habló en una importante revista sobre su junte con Kenia Os y Danna Paola.

En sus palabras, expresó que juntarse con Danna era inédito y que era muy complicado reunir a dos “Popstars”, pero que lo habían hecho por amor al arte y la música. Las declaraciones fueron interpretadas por el fandom de Kenia como excluyentes y desmeritando su participación en la canción.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

Aunque Belinda intentó aclarar que su intención no fue hablar del trabajo de nadie, los seguidores de Kenia iniciaron una campaña en su contra en redes sociales.

El conflicto escaló tanto que las artistas involucradas pidieron a sus comunidades digitales que detuvieran los at4qu3s y comentarios negativos.

Belinda no se ha vuelto a pronunciar sobre la controversia con Danna Paola y Kenia Os. (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre el enfrentamiento entre Belinda y Kenia Os?

Lupillo Rivera intervino y aseguró que las mujeres no deberían recibir esa clase de señalamientos, pues según él son los hombres quienes están más acostumbrados a enfrentar críticas en plataformas digitales sin desconfigurarse ni resultar afectados.

El escándalo ha sido tal, que incluso Thalia se pronunció en defensa de Kenia Os y arremetió contra Belinda.

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en el fútbol: falleció destacada figura en un accidente de tránsito, ¿quién?

La cantante recordó que ya se habían dado juntes entre grandes artistas del pop, mencionando sus propias colaboraciones con Kenia, y presumiendo los puestos alcanzados en listas musicales. Incluso afirmó que ella es la “reina de México” y Kenia la “princesa”.

Belinda, por su parte, no ha respondido a las publicaciones de Thalía ni ha emitido más comentarios sobre el tema. Su silencio ha sido interpretado como una estrategia para bajar los ánimos y evitar que la polémica siga creciendo.

Mientras tanto, los fandoms continúan enfrentándose en redes sociales, aunque la intervención de figuras como Lupillo Rivera busca poner un freno a la ola de desprestigio y devolver el foco a lo que realmente importa: la música.