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Se registró un nuevo temblor en Perú este martes 28 de julio: ¿cuál fue su magnitud?

El Servicio Geológico reportó un nuevo sismo en Perú este martes 28 de julio en medio del terremoto ocurrido en Japón.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Se registró un nuevo temblor en Perú este martes 28 de julio: ¿cuál fue su magnitud?
¿Dónde tembló en Perú este 28 de julio? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas por las distintas eventualidades sísmicas que han ocurrido en varas partes del mundo, como en Japón y recientemente ocurrió una en Perú.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano y, también, por parte de otros portales, se anunció un nuevo sismo en Perú de una magnitud de 5.5.

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¿Dónde ocurrió un nuevo sismo en Perú este martes 28 de julio?

En un reciente comunicado compartido por parte del Servicio Geológico Colombiano en su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, se reportó una nueva eventualidad sísmica en Perú, expresando las siguientes palabras:

Se registró un nuevo temblor en Perú este martes 28 de julio: ¿cuál fue su magnitud?
Así se reportó el sismo en Perú. | Foto: Freepik

“Evento Sísmico Internacional a las 8:24 a.m., de una profundidad de 5.2, en Puerto Santa, Perú”, dice el comunicado.

Desde que se confirmó la noticia, una gran variedad de internautas han compartido todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales acerca del hecho ocurrido.

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¿En qué otras zonas de Perú se han reportado otras eventualidades sísmicas?

En otro de los comunicados compartidos por parte del Centro Sismológico Nacional compartido a través de su cuenta oficial de X, se evidencia que también ocurrió otro sismo en otras partes del país.

En las partes en las que ocurrió la eventualidad sísmica en Perú fue en Chimbote, Santa Ánchash, Perú:

“Reporte sísmico este 28 de julio en Ánchash, Perú de una eventualidad sísmica de 5.5.”, dice el comunicado.

En medio de esta situación, una gran variedad de internautas ha compartido todo tipo de opiniones al respecto, en especial, por todos los sucesos que han ocurrido en los últimos meses.

Se registró un nuevo temblor en Perú este martes 28 de julio: ¿cuál fue su magnitud?
¿En qué otras partes del mundo ha temblado? | Foto: Freepik

¿Cuál fue el reciente terremoto que ocurrió en Japón este 28 de julio?

En medio de los recientes reportes que ha compartido el Servicio Geológico Colombiano, se evidencia que ocurrió un fuerte terremoto de una magnitud de 7.1, en Kumamoto, en el Sur de Japón.

Por este motivo, los internautas han generado todo tipo de opiniones a raíz de las respectivas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en caso de una eventualidad sísmica.

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